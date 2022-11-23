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女神張曼玉復出？「性感床照」抖音瘋傳5千萬人嗨翻了

▲58歲張曼玉進駐抖音發「性感床照」。（圖／翻攝自上官美姨微博）
▲58歲張曼玉進駐抖音發「性感床照」。（圖／翻攝自上官美姨微博）

記者黃雅琪/綜合報導

香港知名女演員張曼玉，是華語電影圈的傳奇人物，曾演出過多部經典電影如《旺角卡門》、《雙城故事》、《阮玲玉》、《青蛇》以及《東邪西毒》等等作品，與王家衛、關錦鵬等知名導演多次合作經驗。息影十幾年的張曼玉，日前突然開設抖音頻道，還一連分享兩部影片，紀錄著她在巴黎的生活日常，最吸引大家關注的則是她的「性感床照」，觀看人數瞬間飆升至5,500萬人次，女神魅力依舊。

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▲張曼玉陳年舊照出土。（圖／翻攝自張曼玉抖音）
▲張曼玉陳年舊照出土。（圖／翻攝自張曼玉抖音）
現年58歲的香港女星張曼玉，演出過多部膾炙人口的電影作品，早早就淡出演藝圈過著享受退休生活，不過近來她復出的動作頻頻，先是出席時裝活動，接著又開設抖音頻道；張曼玉表示近期在整理電腦當中的舊檔案時，意外發現很多工作花絮，突然覺得時間過得飛快，「雖然看到video裡的自己覺得有一點兒陌生，那些背景和我現在經歷的也很不一樣，可是真沒想過這樣就十幾年。」

▲張曼玉倫敦拍攝性感床照。（圖／翻攝自張曼玉抖音）
▲▼張曼玉倫敦拍攝性感床照。（圖／翻攝自張曼玉抖音）
▲張曼玉倫敦拍攝性感床照。（圖／翻攝自張曼玉抖音）
張曼玉的抖音目前更新有2部影片，一部是她在巴黎騎乘腳踏車，穿梭在大街小巷的愜意日常，還相當有閒情逸致的餵食鴿子；另一部是當年在倫敦工作時的幕後花絮，只見張曼玉身穿黑色細肩帶服裝，小露性感的躺在床上，配合著攝影師及工作人員擺出撩人姿態，迷人的女神姿態瞬間吸引5,500萬人觀看，許多網友留言拜託張曼玉，千萬不要做「直播帶貨」毀形象。

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