椎間盤突出　男子跪趴地下道20分鐘　

急性腰痛，令人寸歩難行！台中市一名歐姓因民眾疑因急性椎間盤突出，痛到跪趴在地上久久無法起身，臺中市政府警察局第一分局民權派出所警員李宗政19日上午08時23分接獲報案，指在西區臺灣大道二段與英才路口的地下道內，有一名男子跪在地上表情痛苦，需要員警協助;員警與救護人員到場後了解狀況後，大夥合力以擔架將歐男抬出地下道，送到醫院治療。
記者鄧力軍/台中報導
民權所李員到場後，詢問該歐姓民眾(65年次)是否需要救護?惟該男子跪地呈現痛苦模樣無法回應;李員發現該男子疑似因身體不適，導致跪趴在地上許久，李員見狀立即聯繫119救護人員到場協助;經救護人員現場多次向歐男詢問狀況後，歐男勉強的表示，他於早上外出時行經地下道，走著走著突然急性椎間盤突出而痛到無法行走，幸好行經地下道的熱心民眾見狀便立即協助報警，使歐男得以獲救並順利送至醫院救治。
李員表示過去也曾有椎間盤突出之疼痛經驗，現場向歐男說明疼痛緣由及耐心地安撫其不安情緒，同時聯繫線上警組警員呂政諭、孫嘉鴻到場協助搬運，經六名警消人員協力使用背板將呈趴姿的歐男由地下道抬至路面，並由救護人員將歐男迅速送往鄰近醫院救治。
民權派出所所長劉松吉表示，為民服務工作本是警察職責之所在，李員本著同理心、視民如親、樂於助人及積極與熱忱的服務態度足堪同仁表率。在此呼籲，民眾如家中有慢性疾病患者，要多加予以關懷及協助，隨時留意身體狀況，外出時應有家人陪同，以避免意外發生。