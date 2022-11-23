Edifice與頭文字D、MF Ghos聯名，致敬漫畫中Toyota AE86、Toyota GT86

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ECB-2000MFG的設計理念旨在傳達《頭文字D》、《MF GHOST》中描繪的世界觀，期望使用者能真實感受街頭賽車帶來的震撼與精采場景，並同時向兩台「はちろく」（日文的「八六」）致敬，其為系列漫畫中的經典賽車Toyota AE86 和 Toyota GT86。
新錶款採用ECB-2000作為基礎，黑色碳纖維強化樹脂錶殼與四臂排列錶耳實現獨特的韌性和輕巧，再搭配充滿活力的紅色金屬錶圈與錶盤上參考漫畫裡86賽車格栅和轉速表的圖案，都令人不自主聯想到《MF Ghost》主角片桐夏向的愛車Toyota Gt86。本次在細節設計也融入眾多漫畫元素帶領粉絲全速奔馳於街頭賽車世界，錶盤底部和錶帶內側印有「ギャァア」（嘎嘎嘎！模仿賽車與路面摩擦時所發出的聲音）的字樣與在錶帶扣環上雷射雕刻輪胎行駛後的痕跡都讓人好像置身觀賽現場。錶帶外側採用具有高耐用度的紅色Cordura® 尼龍並印有《MF Ghost》作品中的賽車道名稱，內側的黑色皮革材質則是印壓與《頭文字D》主角藤原拓海駕駛的Toyota AE86上同款的「藤原とうふ店 (自家用)」字樣，背蓋也刻印了兩部漫畫的logo，手錶外包裝更是直接繪製上漫畫場景，形成一隻賽車愛好者與漫畫粉絲都不可錯過特殊錶款。
錶款功能部分與Sospensione ECB-2000相同採用Tough Solar太陽能充電系統只需少量光線即可充電，穩定驅動各種機能運作。雙顯示設計搭配大型液晶視窗與功能轉盤小指針，讓使用者可以直覺判讀各種資訊，成為速度與智慧的主宰。透過Bluetooth®藍牙連結即可輕鬆與智慧型手機同步，點選專屬APP應用程式，即可輕鬆管理世界時間，並可將1/1000秒的碼錶測量數據傳輸到智慧型手機，最高可記錄200圈資料，對分秒必爭的賽車運動是極為實用的功能。雙重LED超亮照明功能讓夜間閱讀錶面資訊更便利。ECB-2000MFG-1A已於Casio官方商城與其他線上通路開賣。