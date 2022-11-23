阿姨15年苦存523萬！領錢卻驚聞「餘額早歸0」：還欠56萬

鄭州富士康爆警方持棍鎮壓！數百員工疑不滿勞雇合約抗爭

▲鄭州富士22日晚間發生嚴重暴動，新進員工疑因不滿與染疫老員工同寢、伙食不佳等，欲衝出廠區回家，遭警方持棍鎮壓。（圖／翻攝自《希望之聲》）
▲鄭州富士22日晚間發生嚴重暴動，新進員工疑因不滿與染疫老員工同寢、伙食不佳等，欲衝出廠區回家，遭警方持棍鎮壓。（圖／翻攝自《希望之聲》）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國鄭州先前傳出疫情措施失當，迫使富士康員工「徒步逃亡」紛紛出逃，日前中國社群平台上又出現富士康員工與身穿防護衣的警察對峙的畫面，抗爭勞工喊著「付我們工資」、砸毀監視器，警方則拿出鎮暴武器威嚇，現場畫面情勢緊張，這段影像內容與對峙事件也被外媒大肆報導，消息在社群媒體上迅速擴散發酵。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《路透社》、《彭博社》等外媒報導，消息引述自上傳社群網站「快手直播」的影音報導，影像則是現場民眾與中國網友上傳至社群網站「快手直播」、「中國網」等處，不過這些在中國內部網站的影音報導很快就遭到下架，惟推特等社群網站仍掛載爆發抗爭的畫面。

現場畫面可以看見，超過100多名員工和與數十名身穿防護衣的警察持續對峙，有防暴警員在前線排起陣線並發射催淚瓦斯，甚至出手痛毆員工，而員工們也持棍棒砸毀廠區監視器、以石塊回擊，場面一度相當混亂。此外發文者也上傳了群眾倒地的照片，另一名富士康員工則拍攝現場一片狼籍的模樣，員工宿舍門口也遭大批特警包圍，其餘員工只能聚集在廠區內遠望。

報導指出，此應為鄭州富士康近期防疫事件的延伸，在22日晚間因為有許多全中國各地招募的新員工不想染疫的老員工同寢，加上新進員工不滿工期延宕、伙食太糟，感覺遭騙欲衝出廠區回家，約莫於晚間11點半集合在廠區大門欲齊闖出富士康，遂與前來鎮壓的警方爆發衝突，且對峙持續至今（23）早仍未歇。

衝突地點爆發在鴻海富士康鄭州廠豫北區宿舍，其中一段畫面拍下前來鎮壓的警員遭大批員工團團圍住，上百名求職者將富士康大門拆下、警車玻璃當場被砸碎甚至掀翻，並高喊著「付我們工資」；警方則是接連發射催淚瓦斯，廣播警告「不要與極少數不法分子為伍」，又舉起警棍與防暴盾牌與抗爭者爆發肢體碰撞，員工則點燃大門並將各大型物品與機具當作路障對抗特警。

▲網傳富士康員工與警方對峙，民眾倒地。 圖：翻攝自推特
▲富士康員工與警方對峙，民眾倒地。 （圖／翻攝自推特）
鄭州富士康上月底因疫情措施、員工返鄉而陷入嚴重缺工困境、產能大減，作為蘋果手機最大的生產基地，富士康承擔全球一半的iPhone組裝作業，嚴重缺工導致了全球 iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max缺貨；為此富士康以高薪招募時薪工，每月可領人民幣1萬元（約新台幣4.4萬元）的高薪聘僱吸引中國各地的求職者，中國網友則相繼在微博指出抗爭原因出於勞雇合約所引發的爭議。

目前富士康尚未回覆路透社的置評請求，不過法人認為，衝突應不至於影響鴻海在中國的生產線，當地現階段仍朝產能滿載發展，過程中不排除發生零星糾紛，然而該衝突被認為是上月底富士康閉環管理下的疫情事件延伸，對於未來蘋果等外企設廠信心恐怕將持續產生衝擊。
 

鄭州再傳校園因疫情封控、求助信曝　校方：證實是真的

鄭州首對防疫公開道歉！力推15措施保障富士康員工

富士康員工逃疫　胡錫進批鄭州媒體「沒人報」有失公信力

醫護「一眼不瞧就說不嚴重」！鄭州4月嬰延誤送醫枉死

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀