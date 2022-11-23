鄭州富士康爆警方持棍鎮壓！數百員工疑不滿勞雇合約抗爭

我是廣告 請繼續往下閱讀
現場畫面可以看見，超過100多名員工和與數十名身穿防護衣的警察持續對峙，有防暴警員在前線排起陣線並發射催淚瓦斯，甚至出手痛毆員工，而員工們也持棍棒砸毀廠區監視器、以石塊回擊，場面一度相當混亂。此外發文者也上傳了群眾倒地的照片，另一名富士康員工則拍攝現場一片狼籍的模樣，員工宿舍門口也遭大批特警包圍，其餘員工只能聚集在廠區內遠望。
報導指出，此應為鄭州富士康近期防疫事件的延伸，在22日晚間因為有許多全中國各地招募的新員工不想染疫的老員工同寢，加上新進員工不滿工期延宕、伙食太糟，感覺遭騙欲衝出廠區回家，約莫於晚間11點半集合在廠區大門欲齊闖出富士康，遂與前來鎮壓的警方爆發衝突，且對峙持續至今（23）早仍未歇。
衝突地點爆發在鴻海富士康鄭州廠豫北區宿舍，其中一段畫面拍下前來鎮壓的警員遭大批員工團團圍住，上百名求職者將富士康大門拆下、警車玻璃當場被砸碎甚至掀翻，並高喊著「付我們工資」；警方則是接連發射催淚瓦斯，廣播警告「不要與極少數不法分子為伍」，又舉起警棍與防暴盾牌與抗爭者爆發肢體碰撞，員工則點燃大門並將各大型物品與機具當作路障對抗特警。
鄭州富士康上月底因疫情措施、員工返鄉而陷入嚴重缺工困境、產能大減，作為蘋果手機最大的生產基地，富士康承擔全球一半的iPhone組裝作業，嚴重缺工導致了全球 iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max缺貨；為此富士康以高薪招募時薪工，每月可領人民幣1萬元（約新台幣4.4萬元）的高薪聘僱吸引中國各地的求職者，中國網友則相繼在微博指出抗爭原因出於勞雇合約所引發的爭議。
目前富士康尚未回覆路透社的置評請求，不過法人認為，衝突應不至於影響鴻海在中國的生產線，當地現階段仍朝產能滿載發展，過程中不排除發生零星糾紛，然而該衝突被認為是上月底富士康閉環管理下的疫情事件延伸，對於未來蘋果等外企設廠信心恐怕將持續產生衝擊。