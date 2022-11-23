新竹市副議長倒戈挨批權謀算計 柯文哲：說我還柯建銘？
新竹市議會副議長余邦彥在高虹安「黃金週」造勢晚會上，帶了70多名當地里長到場支持，引發各界「棄保」的討論。而余邦彥本人也不演了，21日直接在臉書上PO文，表示當前要做的就是「下架民進黨」，打破藍白當前的困局，需要有人站出來說真話，因此決定支持高虹安。余邦彥此舉也讓林耕仁陣營認為是柯文哲刻意操作棄保，質疑是「權謀算計」。對此柯文哲今（23）日則反問「先說清楚『柯』是說柯建銘還是柯文哲？」
記者丁上程／綜合報導
余邦彥21日在臉書上PO文表示，希望支持能夠打敗民進黨的人。「林耕仁值得信賴，但選戰中『誤信部份諂媚之人』，反成綠營打手。」余邦彥說，為了下架民進黨，所以決定支持民眾黨候選人高虹安。余邦彥強調，當前要做的就是「下架民進黨」打破藍白當前的困局，需要有人站出來說真話，因此決定支持高虹安，同時希望選民諒解、請黨中央諒解，「是非對錯自有後人評說，邦彥受人質疑、謾罵，但求無愧於心。」
對此國民黨新竹市長候選人林耕仁緊急在臉書發影片，喊話團結支持林耕仁。影片中更提到，政治不應該有這麼多惡意和權謀算計，講到這句話時，背景出現柯文哲的畫面，被認為是在暗酸柯文哲。不過柯文哲則急著撇清，強調「除非他講說誰，講『柯』要先講是柯文哲還是柯建銘，講清楚我們再回應。」
柯文哲強調，自己身為民眾黨主席，輔選行程全台跑透透，又不是像柯建銘一樣住在在地「在那裡指揮操盤」，並強調如果用「權謀算計」這種形容詞，要怎麼跟柯建銘比？