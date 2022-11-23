雷神降臨！《天堂M》歡慶5週年　全新職業今開放預先登錄

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《天堂M》即將於12月迎接開服五週年，於11月23日至11月29日開跑「五週年超友感」改版預先登錄，將睽違一年推出全新職業「雷神」！完成預約可依伺服器選擇「蘿絲瑪莉的獎勵箱」或「蘿絲瑪莉的支援箱」，開啟可獲得「蘿絲瑪莉的幸運方塊(活動)」每日可開啟一次，有機會獲得「守護石」、「高級變身/魔法娃娃抽卡包(活動)」、「技能卡抽卡寶箱(活動)」、「傳說級稀有道具」等獎勵，最高可開啟50次！
此外還有「最高級變身/魔法娃娃抽卡包(活動)」、「+3倫提斯耳環」、「史奈普戒指」、「印章選擇箱(活動)」、「符石變換石」、「龍之聖水」、「純白的萬能藥」等豪華獎勵等待玩家一次領取！此外，官方本次特別加贈「太古的玉璽(活動)」，讓玩家們擴充角色欄位，立即體驗「雷神」威力！
擁有「戰場的全能存在」之稱的新職業「雷神」，具備多樣技能變化與高機動性，主動技能可大範圍掃蕩並兼顧高密度輸出。詳細技能資訊如下。
閃雷標記：一般攻擊機率性賦予「閃電標誌」Debuff 2%，可重疊並依照階段有不同效果，第三階段「觸電」，對象將造成昏迷效果。
鎖鏈閃光：攻擊時依照裝備「臂甲」稀有度，稀有度越高增加攻擊對象增加。
雷電昏迷：使對象進入昏迷狀態，並減少對象PVE及PVP傷害減免。
雷電一閃：可進行瞬間移動攻擊．移動時不會顯示動線，依照習得狀況賦予沉默效果。
超載充能：施術者賦予「閃電標誌」累積5個時，可發動「超負荷」效果使HP回復，並發動專用BUFF效果使攻擊速度增加、近距離暴擊增加。
《天堂M》五週年、祭出5張「GAMA COUPON」、11/29官方改版直播一次公開！
歡慶《天堂M》五週年，改版後將祭出玩家期待已久的5張「GAMA COUPON」，其中，「特殊魔法娃娃合成」及「特殊變身合成」計算區間將在11月29日晚間於官方粉絲團及YouTube【全能雷隊友．一玩超友感】改版直播中揭曉！
11月29日【全能雷隊友．一玩超友感】改版直播，本次由實況主「小屁」、「丁丁」、「令狐沖爺爺」與台港澳玩家們揭露改版的系列活動內容、並一睹新職業「雷神」的強力之姿！直播將進行「全能雷隊友PK賽」，由實況主「米餅」、「一顆球ball」加入組隊PK：問答、PVE、PVP，找出哪一組才是《天堂M》最強全能雷隊友！玩家於11月24日官方粉絲團指定貼文留言支持隊伍，有機會獲得限量「天堂M五週年超友感專屬禮盒」！
此外，即日起至11月30日，五週年超友感特別活動【尋找全能雷隊友】故事募集，玩家投稿分享你專屬的雷隊友趣味回憶，官方將挑選20名投稿文章，可獲得「天堂M五週年超友感專屬禮盒」。以上活動詳情請依官網公告說明為準。