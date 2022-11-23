低碳旅遊正夯 漁光島鐵馬棧開幕 全方位避震器騎乘更舒適
研發出「Air Seat全浮動座椅避震系統」的利易達公司，與創新煞車系統發明專利-俥安達新科技開發公司「DoubleCBS雙重連動煞車系統」，兩品牌共同聯名於億載金城對面成立「漁光鐵馬棧」品牌店，提供單車出租服務、避震系統銷售安裝、旅行社單車旅行租賃服務、地方文化導覽服務合作、企業品牌異業結盟業務等，今(23)日舉行揭牌儀式。
記者林怡孜/台南報導
後疫情的經濟復甦造成國人出遊大爆發，一波波出遊潮也重視行程的豐富多元，當前的旅遊首選無非以輕便的自行車最當道，既能降低人際接觸、也能以不費力的速度體會在地特色。「自行車旅遊年」於2021年啟動，呼應了低碳永續的旅遊趨勢，隨著配套設施和路線規劃愈趨完善，即使只想部分體驗自行車之旅，也可以和大眾運輸互相搭配，玩法更多元。
但以自行車出遊常會面臨到長時間騎乘不舒適的問題，利易達有限公司新型的發明專利技術「Air Seat全浮動座椅避震系統」，顛覆了傳統騎乘單車不舒適的經驗。利易達總經理徐文紹表示，自行車旅行除了低碳環境友善外，也能以最剛好的速度瀏覽風光，在騎乘過程中感受輕巧，即便遇到碎石、坑洞，也不用擔心振動帶來的的痠痛負擔。「Air Seat」的全方位避震能讓自行車騎乘備感舒適。
利易達公司行銷總監徐郁淳說明，「Air Seat全浮動座椅避震系統」是專為自行車而設計的，全球唯一。傳統的避震系統為了維持坐墊的程度穩定性，只能做單一軸向減震。此全浮動式坐墊避震器，在保有乘坐穩定性的前提下，又可讓坐墊在上下、前後360度做全方位的避震，讓您輕鬆跨越突如其來的碎石、坑洞與障礙物。「Air Seat」重量只有250g，外輕美觀又輕量，避震效果相較於全避震車絲毫不遜色，任何單車皆可安裝使用。「漁光鐵馬棧」目前有19輛電輔車提供出租服務，歡迎遊客來台南體驗一趟舒適平穩的自行車之旅。