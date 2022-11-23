吳佩慈目睹大S產後癲癇頻發作 心疼閨密：怎麼可能吸毒
中國富商汪小菲多日在社群平台謾罵前妻大S，全因積欠高達500萬元的贍養費，汪小菲拒絕支付因而遭到法院追討，雙方隔海交戰，就連前婆婆張蘭也開直播批評大S，眼見戰火越演越烈，今（23）日大S終於發出「6點聲明」還原始末，閨密吳佩慈也現身留言區力挺，大S生產後身體變差，癲癇發作好多次。
記者黃雅琪/綜合報導
今日大S發出的聲明中，特別強調：「我和我妹不能吸毒；因為我兩心臟都不好，我妹1週平均工作4天不等，又跟公婆和小孩住一起，根本沒吸毒的條件。我本人對吸毒沒興趣，台灣不開放任何毒品，我們很守法。」直球對決前夫汪小菲指控大S、小S吸毒一事。
多年好友吳佩慈也罕見出聲，在文章底下留言：「真的是累一點都癲癇發作，怎麼可能吸毒！早年有一次我們上完瑜珈課後去吃飯，她直接在餐廳就癲癇發作，緊急叫救護車送醫，那是第一次。生完孩子後身體更加不好，至今發作無數次。」吳佩慈間接公開大S身體狀況，在生產後每況愈下，癲癇症發作頻率也隨之增加。
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