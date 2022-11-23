智慧機械海外推廣成果發表會 「拓海」成功搶攻國際商機

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為協助我國智慧機械產業推廣海外市場，經濟部國際貿易局推動「智慧機械海外推廣計畫」，去年，推出應用端線上形象館，協助48家廠商以直覺與互動的方式，讓全球買主快速找到所需設備；更將360度環景科技直接搬到俄羅斯及印尼等實體展會現場，讓買主不用出國也有如親臨工廠。今年以「智機虛實整合 搶攻國際商機」為核心訴求，累積建置5個線上形象館，超過100家國內智慧機械業者上線展示；完成3場線上論壇、5場商機分享會，透過專家與代表性廠商形塑優質產業形象；帶領國內業者參加9場海外展整合行銷，包括美國IMTS展、新南向市場(馬來西亞、越南與印尼)、歐洲塑橡膠機展(K show)、日本工具機展(JIMTOF)等，共邀請超過450家次廠商參與，媒合對接超過250案次，創造洽談商機超過1.5億美元。根據貿易局統計，今(111)年1到10月機械出口值與去(110)年同期相比，成長6.1%，達到241億美元，機械產業在疫情期間仍然展現了堅韌強悍的特質，表現亮眼。
貿易局組長張淑逸表示，新冠疫情造成全球產業嚴重衝擊，貿易局協助公會會員數位平台建置、搜尋引擎優化、Google 關鍵字廣告等，得到業者的肯定和認同。今年導入「智慧工廠產業地圖」圖解硬體設備商供應鏈，搭配線上洽談找尋國外買家，其中更加入「AI智能多元語言拓銷方案」，利用AI生成演算技術，協助廠商化身為AI智能助理，打入多元語言市場；而為展示計畫成果，更將參與此計畫的數十家廠商臉譜，透過AI演算技術，生成一張名為「拓海先生」的AI智能助理，用這次參展的7個國家的語言，來介紹年度成果，用他來象徵並感謝今年所有為「拓」展台灣智慧機械到「海」外而努力的每一位產業人士。
張淑逸說，未來「綠色採購」將是全球產業的發展趨勢。目前國內的機械業者已經超前部署，致力於研發更高效率及更少能源消耗的機械設備，努力達到2050全球「淨零碳排」目標，貿易局也擬定2023年的工作目標，呼籲目前還未搭上數位行銷列車的業者趕緊一起把握國際商機。