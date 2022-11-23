副議長支持「棄保」成形？高虹安：非政黨或有心人可操作
國民黨籍新竹市議會副議長余邦彥日前在臉書上PO文，公開表明倒戈轉支持民眾黨新竹市長候選人高虹安。而消息一出也引發各界議論，由國民黨提名的候選人林耕仁，除了緊急在臉書上PO出影片呼籲支持者團結外，國民黨議會黨團也與林耕仁一同召開記者會，表示唯一支持林耕仁的立場沒有改變。對此高虹安今（23）日受訪時也做出回應，對於「棄保」說法相對低調，僅表示每個選民都會用自己的判斷力來決定他要投給誰。
記者丁上程／綜合報導
針對余邦彥倒戈支持，被外界形容是在操作「棄保」，高虹安今日受訪時則予以否認，表示自己的態度相當一致，新竹市民的水準、選民的素質都相當高，棄保不是一個可以被政黨或是有心人士可以操作的議題。
「所以我希望我的對手陣營，也不要對於說每一個民意代表，或是每一個選民他表達自己心中想要去選擇的市長的候選人的時候，有這麼大的過度的反應。」高虹安直言，每個選民都會用自己的判斷力，來決定自己要投給誰。
至於針對「四叉貓」劉宇接連爆料，甚至直指辦公室主任涉入性平事件，高虹安則回應，在選前三天公布這些斷章取義、去頭去尾的錄音檔，「這到底是為了政治公共的利益，還是說是個人政黨政治的利益？」高虹安直言，她的辦公室主任已經有尋求律師協助，正在研擬未來要如何維護相關權益。