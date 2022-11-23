八方雲集撤出中國！王美花：封控影響經營、但台商很靈活

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王美花今日出席「第31屆台灣精品獎」頒獎典禮，會前對此受訪回應表示，根據她的了解，伊朗的廠商並不在實體清單上，而宏正賣給伊朗廠商的產品也是一般電腦及相關零組件，這部分其實沒有問題。
她進一步解釋，因宏正自己主動發現商品可能會再轉賣給有疑慮的對象，容易涉及敏感問題或者相關的紅線，「所以宏正是主動表示不會再出貨」，對於相關的議題，經濟部也會跟相關盟友做聯繫，也會跟海關做聯繫，有任何疑慮有會做管制。
此外，受到中國封控影響，近期傳出進軍當地的台灣餐飲品牌營運不樂觀，八方雲集今日召開法說會指出，旗下丹堤咖啡持續調整中，預計年底前再關閉6至7家獲利不佳的直營店，而17家位於中國福建的八方雲集，也將在年底前全數收攤，等同退出中國市場。
除了八方雲集，另外像是王品、瓦城等今年也都有陸續縮減中國門市，媒體問及是否也有愈來愈多台商有類似的計畫，以及經濟部會如何協助台商或台廠轉移陣地？王美花說，確實最近有聽聞很多實體餐飲廠商有撤出中國的問題，這也是因為中國長期的清零政策，且反覆封城，對實體經濟造成很大的傷害，「不過我們的台商都很靈活，也會到其他國家去多元佈局」，她強調，台商若選擇回台，經濟部也有相關的投資方案來協助。