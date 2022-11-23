黃珊珊掃街拜票巧遇王世堅車隊 王世堅隔街喊：我虧欠妳
距離2022九合一選戰進入倒數計時階段，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今（23）日下午前往後站商圈進行掃街拜票。不過在行經重慶南路與長安西路交岔口等待紅燈時，剛好巧遇「頭號柯黑」民進黨台北市議員王世堅的掃街車隊。只見黃珊珊與隨行人等相當興奮，直接對著吉普車上的王世堅高喊「王世堅加油」，而車上的王世堅則相當靦腆，頻頻揮手打招呼外，更直接高喊「黃珊珊加油！王世堅虧欠你！」引發現場笑聲不斷。
記者丁上程／台北報導
投票日前三天，黃珊珊仍舊馬不停蹄進行拜票行程，今日一整天幾乎都在中山大同區的各大小商圈及市場進行掃街拜票行程。而在約莫下午三時左右，黃珊珊於後站商圈進行掃街拜票時，竟巧遇同樣也在進行車隊掃街的王世堅。雙方日前曾因相互支持而引發各界議論，王世堅甚至還因此遭到黨內責難。不過拜票過程中巧遇，雙方仍舊相互加油高喊支持。
黃珊珊與掃街團隊在重慶南路與長安西路交岔口等待紅燈時，率先發現王世堅的掃街車隊即將路過，因而向車上的王世堅頻頻揮手甚至高喊加油，只見吉普車行駛到路口後，王世堅也發現了黃珊珊的身影，也透過麥克風向黃珊珊「謝謝、謝謝，黃珊珊加油！黃珊珊加油！王世堅虧欠你！」此話一出也引發黃珊珊與掃街團隊笑聲不斷，並於最後高喊「王世堅凍蒜！」雖然雙方距離相差兩條車道，不過看得出車上的王世堅相當開心。