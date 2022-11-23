前3季賺203億元！明年股利政策　開發金總座坦言更有挑戰

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在投資部位，中壽前3季台股部位減少了619億元，股票投資報酬率仍高達15.71%，加計債券後前3季股債共計實現利益約141億元。淨值在資產重分類之前是700億元，重分類影響約300億元，淨值比會從3.1%增加到4.4%。
開發金另一子公司凱基銀行今年前3季稅後淨利為47.4億元，跟去年同期相比成長幅度達30%，主要重點業務包括中小企業放款與個人信貸皆持續成長，淨利息收益率達1.42%。
凱基證券前3季稅後淨利為26.8億元，並在股權與債券承銷業務維持領先地位。中華開發資本今年第3季稅後獲利為9.86億元，累計前3季稅後損失縮減為5.92億元。
至於明年股利政策方面，龐德明說，去年股利分配是1元現金股息，配發率達到43% 今年由於中壽資產列OCI（其他損益項下）損失，讓股利發放更有挑戰性，不過，最後是要依董事會規定，有資金需要或其他業務相關需求，才會去調整股利。
此外，龐德明也提到，由於金管會對於使用資本方式也有些建議，因此也要等主管機關的決議，才能決定明年股利發放措施。同時，由於開發金目前公司第2季底的可供分配盈餘是負數，要看第3季、第4季表現才會有最後的狀況。