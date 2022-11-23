台企銀前3季獲利大增9成　月底重返MSCI成分股

受惠台灣與全球主要央行皆啟動升息，進一步拉大存放利差，台灣企銀於今（23）日舉行今（2022）年第3季線上法人說明會，並公布營運概況。副總經理陳紹晃表示，延續上半年業務成長態勢及受惠升息利多下，台企銀營收表現持續攀升，全年獲利成長可期。
記者顏真真／台北報導
截至今年第3季，台企銀合併稅前淨利為84.9億元，較去年同期44.26億元成長91.82%，在升息循環挹注及積極拓展核心業務下，利息淨收益及手續費淨收益成長幅度皆高達雙位數，今年截至第3季利息淨收益達151.37億元，年成長率14.32%；手續費淨收益達30.64億元，年成長率24.10%。
同時，台企銀也持續優化授信品質、強化風險管理，今年截至第3季備抵呆帳覆蓋率為619.5%，與去年同期相比增加237.74%；逾放比率0.20%，較去年同期減少0.12%，皆為近年同期最佳表現。另外，台企銀受惠於資產品質大幅提升，後續增提備抵呆帳需求也隨之下降，2022年截至第3季各項提存為16.04億元，較去年同期40.21億元，大幅降減60.11%。
台企銀表示，今年前3季受惠台灣與全球主要央行皆啟動升息的進程下，進一步拉大存放利差，持續推升台企銀獲利表現。此外，台企銀的營運成果備受資本市場肯定，11月底重返MSCI台灣指數成分股。展望未來，台企銀期許在營收成長和永續經營的均衡發展下，以更優異的表現回饋客戶、股東及社會。