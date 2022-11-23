接下來三天都會在高雄　陳其邁：哪裡有需要我就會出現

李雨蓁數位車掃突圍　各地母雞跨黨派連線力挺

▲台灣基進鳳山區市議員候選人李雨蓁今(23)日利用數位車掃的模式，連線各地大咖跨黨派力挺，高雄市長陳其邁也現身數位連線力挺。(圖／翻攝畫面)
▲台灣基進鳳山區市議員候選人李雨蓁今(23)日利用數位車掃的模式，連線各地大咖跨黨派力挺，高雄市長陳其邁也現身數位連線力挺。(圖／翻攝畫面)

記者郭凱杰／高雄報導

台灣基進鳳山區市議員候選人李雨蓁今(23)日利用數位車掃的模式，連線各地大咖跨黨派力挺，包含屏東縣長潘孟安、立法委員林靜儀、正在選戰中的蔡其昌和周春米等人；媒體工作者鄭弘儀、楊大正、罷韓盟友陳冠榮等紛紛現身數位連線車掃，李雨蓁表示，將會帶著各位的鼓勵持續衝刺，努力突破困境，讓本土派關鍵的一席繼續為高雄打拼。

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▲▲屏東縣長潘孟安現身力挺林雨蓁。(圖／台灣基進提供)
▲屏東縣長潘孟安現身力挺林雨蓁。(圖／翻攝畫面)
▲屏東縣長候選人周春米現身力挺林雨蓁。(圖／台灣基進提供)
▲屏東縣長候選人周春米現身力挺林雨蓁。(圖／翻攝畫面)
設計師出身的李雨蓁透過創意發展出多元的選戰策略，推出全國第一台「LED多重宇宙戰車」，網路連線全台各地母雞、大咖陪同數位車掃，LED螢幕上出現陳其邁、潘孟安、蔡其昌、鄭弘儀、林靜儀、郭玟成、周春米、王瑞德、王時齊、曾貴海、吳晟、林生祥、楊大正、吳志寧、萬歲少女、尹立、陳冠榮、吳音寧等人，聯合懇求鳳山鄉親牽成李雨蓁，支持本土派的年輕人讓議會本土過半，跨黨派強力聲援展現出李雨蓁的好人緣。

▲立法委員林靜儀現身力挺林雨蓁(圖／台灣基進提供)
▲立法委員林靜儀現身力挺林雨蓁(圖／台灣基進提供)
李雨蓁表示，作為本土派的小黨，可以理解大黨有許多限制與行程安排，雖然沒有辦法親自到鳳山陪同掃街拜票，但是在衝刺階段還是收到許多鼓勵和支持，所以透過設計師專業發揮創意，推出「LED多重宇宙戰車」匯集來自四面八方的支持，鳳山的鄉親看到LED螢幕都感到十分新奇，沿路的反應相當熱烈。

李雨蓁也感謝所有跨黨派聲援的前輩與好友，即便忙於選戰行程，也願意支持本土派青年，就是給與在家鄉奮鬥的年輕人最大的溫暖，11月26日投票日即將到來，會帶著各位的鼓勵持續衝刺，努力突破困境，讓本土派關鍵的一席繼續為高雄打拼。


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