赴新竹與沈慧虹吃小吃　陳柏惟示警：投票不是挑餐廳

距離投票日僅剩3日，民進黨新竹市長候選人沈慧虹今日與前立委陳柏惟開直播，一起在競選總部享用新竹在地美食。2人共同介紹滿桌美食，包括粉沯、北門炸粿、內媽祖肉圓、有利脆皮豬等，陳柏惟掛保證表示，「這種在地小吃最厲害，不要再說新竹沒有美食」。
記者黃宣尹／台北報導
陳柏惟說，推薦沈慧虹不需要打草稿，因為新竹在沈慧虹和前市長林智堅手中的改變，市民朋友一定都看得到；他說，新竹與小時候來玩的樣貌差很多，而這些都在市民每一天的生活裡。沈慧虹從基層做起，有30多年公務經驗，長期為城市建設盡心盡力，對市政擘畫更有相當深入的掌握和了解。
「投票不是換一間餐廳吃」，陳柏惟舉例，他知道這次的選舉有攻擊、有抹黑，但選舉不是挑餐廳、選公司，可以試試看，選舉選票蓋下去是攸關4年生活的決定。市政建設是延續的，讓有經驗會做事、認真的沈慧虹來接手，「新竹市是光榮的城市，一定要投5號沈慧虹，延續光榮」。
沈慧虹說，很多網友敲晚希望在新竹見到陳柏惟，謝謝他特地來支持相挺。新竹市有300年歷史，有很多有趣的歷史和特色小吃，所以準備整桌美食招待，謝謝陳柏惟對她的推薦，也希望大家告訴大家，新竹市需要一位專業有執行力的市長，11月26日讓她延續新竹光榮。