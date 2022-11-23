拚榮耀花蓮！車隊進部落　Kolas母語懇託：原住民當縣長

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掃街車隊進入平和、光榮、樹湖、溪口、月眉等部落，Kolas站在宣傳車上用阿美族語向長輩鄉親問好，「Faki fayi nga’ay ho, ci kolas kako!（叔叔阿姨好，我是Kolas）」並溫情喊話，「Ci wawa no Pangcah, Sa’icelen ita!（我是阿美族孩子，我們一起加油）」，希望和族人們一起努力，透過這場選舉「讓原住民做縣長，改變花蓮」。
族人紛紛戴上桃紅色Kolas競選帽、「榮耀花蓮」口罩上街，放鞭炮、揮舞手搖旗加油打氣，並爭相上前熱情握手，「縣長好」、「3號凍蒜」等歡呼聲不絕於耳。
據Kolas辦公室透露，其中一位年輕媽媽懷裡抱著年幼女兒，特地跑到宣傳車旁激動地握著Kolas的手、請她加油，並告訴Kolas，自己覺得非常感動。Kolas回覆該支持者說，「謝謝，我也很感動，我們一定要贏，相信我，我們會贏」；另外有一位阿姨特地上前向Kolas索取競選帽，並鼓勵她，「我們原住民一定要贏」。
今日掃街途中，空中一度下起大雨，Kolas幽默地向大家信心喊話說，自己過去辦了多場活動，每一場都遇到下雨，如果今天沒下雨才不正常，「我們要在風雨當中，把票一票一票拉過來。在部落要贏、在壽豐要贏，在花蓮要贏」。
Kolas車隊並於下午前進光復鄉進行掃街，爭取各方鄉親支持；晚間並在光復舉辦「擋不住的團結」中區之夜，帶領大家迎向勝利。