汪小菲火爆早有端倪！不滿婚禮開會「發飆甩門」嚇壞大S

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另據《聯合新聞網》報導，當年大S和汪小菲在海南島辦婚宴時，曾因汪小菲的友人私自把照片PO上網散播，也讓大S遭到媒體不滿，才導致兩人大吵，沒想到汪小菲竟然把房間的玻璃砸毀，讓她相當傻眼，後面只好強顏歡笑的面對媒體們分享喜事。婚後，汪小菲依舊不改個性，常常在飯局上喝酒失控，不僅服務生傻眼，也完全不甩徐家親友面子。
最知名的事件，就屬汪小菲和黑人陳建州打架，回顧2021年11月，汪小菲母親張蘭直播爆料，汪小菲被黑人「按在地掐脖暴打」，讓黑人慘被出征，但知名狗仔葛斯齊則爆料，事實上是汪小菲先對小S、以及懷孕9個月的大S動手，黑人才趕緊出手制止。如今，隨著汪小菲積欠生活費，不斷在網路上暴走，也讓過去的荒唐事蹟，再度搬上檯面，引起大家熱議。（編輯：詹鎰睿）
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