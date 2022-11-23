快訊／大S重磅回擊汪小菲　「和小S不能吸毒、懶得出軌」

汪小菲火爆早有端倪！不滿婚禮開會「發飆甩門」嚇壞大S

▲大S爆料，早在婚禮籌備前，被汪小菲脾氣嚇到，想把對方推下海。（圖／NOWnews資料照）
▲大S爆料，早在婚禮籌備前，被汪小菲脾氣嚇到，想把對方推下海。（圖／NOWnews資料照）

娛樂中心/綜合報導

中國富商汪小菲，因為不滿積欠前妻大S的生活費被提告，整整3天不斷在社群平台怒罵徐家人，一字一句都能讓人感受到他的可怕性格。其實，汪小菲的脾氣火爆眾所皆知，也並非第一次，早在兩人籌辦婚禮前，汪小菲就受不了每天開會，當場暴怒甩門，後續行為更讓大S十分傻眼，一度想要把他推下海。

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據悉，汪小菲在過去幾年，曾多次因為個性或脾氣問題，登上媒體版面，就連現任女友張穎穎也因此受傷過。不過，汪小菲的脾氣，其實早在大S婚禮前就洩出端倪。大S曾在陸綜節目上分享，「婚顧公司會跟我們新娘新郎開會，然後我老公每次開會開到一半就說，不開了，你們自己決定，甩了門就走！」讓她氣到直呼，「我都已經想好，一到海邊，我就把他推下海，氣死我了，然後我那時才發現，他是這德性的人。」

▲大S（左）透過工作室否認退出演藝圈。（圖／翻攝自臉書，2017.08.03）
▲外界推測，因汪小菲脾氣太過火爆，再加上疑似「婚內出軌」，才讓兩人決定離婚。（圖／翻攝自臉書）
另據《聯合新聞網》報導，當年大S和汪小菲在海南島辦婚宴時，曾因汪小菲的友人私自把照片PO上網散播，也讓大S遭到媒體不滿，才導致兩人大吵，沒想到汪小菲竟然把房間的玻璃砸毀，讓她相當傻眼，後面只好強顏歡笑的面對媒體們分享喜事。婚後，汪小菲依舊不改個性，常常在飯局上喝酒失控，不僅服務生傻眼，也完全不甩徐家親友面子。

最知名的事件，就屬汪小菲和黑人陳建州打架，回顧2021年11月，汪小菲母親張蘭直播爆料，汪小菲被黑人「按在地掐脖暴打」，讓黑人慘被出征，但知名狗仔葛斯齊則爆料，事實上是汪小菲先對小S、以及懷孕9個月的大S動手，黑人才趕緊出手制止。如今，隨著汪小菲積欠生活費，不斷在網路上暴走，也讓過去的荒唐事蹟，再度搬上檯面，引起大家熱議。（編輯：詹鎰睿）

▲張穎穎（左圖）、汪小菲的關係讓外界好奇。（圖／張穎穎、汪小菲微博）
▲現任女友張穎穎（左）也傳出被汪小菲喝醉毆打，登上中國媒體。（圖／張穎穎、汪小菲微博）
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