進口豪華休旅銷售王者 Lexus RX大改款245萬元起強勢登台!

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首代RX車型自1999年導入後，旋即成為國內豪華休旅車市場中首屈一指的熱銷車款，且作為豪華中大型休旅車級距之銷售龍頭長達23年*1，消費者對其喜愛由此可見一斑；本次大改款更再次挑戰自我帶來全新內、外觀設計，並打造有史以來性能最強悍的RX，搭配不斷進化的Lexus Driving Signature*2及各項先進科技，讓RX持續帶領品牌於新世代的道路上前進。
多樣動力齊備 充分滿足各式需求
全新RX導入四款動力設定，其中三款為Electrified動力系統，展現品牌對於持續發展電動化車款之決心；其中包含搭載全新開發2.4升渦輪油電複合動力之RX 500h，可輸出達371匹綜效馬力，成為RX歷代以來最強動力之車型，搭配DIRECT 4電子式四輪傳動系統，可有效分配前、後輪輸出，提升車輛循跡穩定性，同時具備DRS後輪轉向系統，使車輛於低、中、高各種速域都能有最敏捷精準的轉向反應，打造最出色的性能與操駕表現。RX 500h將與首度導入RX車系之450h+插電式油電複合動力，以及350h油電複合動力，完整構築Electrified電動化動力陣容，提供消費者各式選擇；另外，RX 500h與350h皆採用品牌首度導入之雙極鎳氫電池科技，展現品牌的科技力，透過共用極板來縮小整體體積，提高電池能量密度與充放電效率，可帶來更好的輸出表現。而搭載2.4升渦輪引擎之唯一汽油動力 - RX 350，將藉渦輪帶來的強勁爆發力，呼應全新RX的動感外觀，演繹RX跑旅風格。相信在本次改款所提供的各式動力編成下，全新RX勢必將徹底滿足不同客層之各式需求。
經典元素持續進化 再創不敗豪華神話
第五代RX承襲Lexus經典之紡錘式造型，將該造型自Spindle Grille紡錘式水箱罩，進化為Spindle Body紡錘式車體，將經典造型完美融入車頭線條，營造更具存在感的外觀設計，車尾透過L-Shaped LED尾燈貫穿車輛後方，使視覺感受更加寬闊，並映照出由”L E X U S”字母排列而成之新世代Lexus車尾銘板。而在車身寬度增加且車高降低的尺碼設定下，搭配同步加寬之前、後輪距，使整體車身重心降低，強化車輛操控性能；長車頭與短車尾的車體比例配置，以及有著明顯肌理線條之後輪拱，更賦予全新RX極具力量感與運動化之風貌。在內裝的鋪陳上，RX採用TAZUNA全環繞駕駛座艙，充份體現以人為本與駕駛導向的設計概念，優化各項駕駛常用功能操作之配置布局，有效降低駕駛者的視線偏移，於提升安全性外，更讓駕駛者專注於享受駕馭樂趣；此外，為打造更具科技感之座艙，中控螢幕尺寸亦同步升級，依等級配備9.8吋或14吋多功能資訊整合系統，除了優化使用者介面，更提供語音聲控功能，可透過特定指令控制導航、音響、及空調，提升操作便利性；同時，更標配線傳式排檔，並依等級配置10吋HUD抬頭顯示器與64色氣氛燈，重新詮釋RX透過科技所營造之車室質感。RX標配三區恆溫空調與雙前座通風加熱座椅，高階車型更增加後座通風加熱座椅*3，使乘客在移動過程中，都能享有豪華舒適的體驗。
LSS+ 3.0 智動駕駛輔助系統 智於守護駕馭安全
為減輕駕駛負擔及守護車內所有乘客的安全，全新RX升級新一代LSS+ 3.0智動駕駛輔助系統*4，擴增多項PCS預警式防護系統功能，如路口車流辨識、緊急閃避轉向輔助及速限辨識輔助等；除此之外，DRCC、LDA、LTA等功能也再度優化，使車速控制及車道輔助更符合駕駛操作感受，降低過往系統所造成的生硬行車不適感，提供更自然與舒心的駕馭體驗。除了LSS+ 3.0之外，RX全車系亦標配SEA安全離座輔助系統，透過E-Latch電子式門把與BSM盲點偵測警示系統結合*5，大幅降低下車時遭後方來車碰撞的風險。最後，RX之車體工程也大幅強化，包含B柱採用達2G Pa超高張力鋼材製作、焊點密度增加、以及雙環狀的車尾結構設計，均大幅提升車體的剛性表現。
作為開啟豪華SUV級距潮流之作，以及中大型豪華SUV級距銷售冠軍長達23年的指標商品，大改款RX肩負眾多消費者的期待。為持續引領市場，RX將再度超越自我，導入全新品牌設計概念並帶來各式動力與車型。總代理和泰汽車為滿足各種消費族群的需求，將4種動力全數導入，搭配豐富配備與性能提升，提供10個等級設定，而各等級之正式售價也於今日公佈，相信其極具魅力的價格將再次震撼市場，展現Lexus全面攻佔豪華休旅市場的強大企圖心。全新RX之詳細車型、等級設定及正式售價敬請參考下表，即日起可至全台Lexus展示據點洽詢下訂相關事宜。
*1：自1999年-2021年之RX車款監理所領牌資料，累積達70,270台。
*2： Lexus Driving Signature係基於Lexus之兩大DNA – 寧靜與舒適之上，提供駕駛更高的操駕信心。具體欲達目標有兩點：第一點為車輛平衡，讓車輛動態可預測、穩定又同時保持靈敏；第二點則為線性，包含加速、剎車與轉向皆提供線性的回饋，讓車輛忠實反映駕駛的意願。最終可讓各式各樣的駕駛者，都能更有信心的操控Lexus車輛，並輕鬆地享受駕馭樂趣。
*3：「後座通風加熱座椅」限旗艦、F SPORT、F SPORT Performance等級搭載。各車型不同等級詳細配件請參車型規格配備表。
*4：本系統僅為輔助駕駛功能，並可能因道路狀況、車輛、天候及駕駛人操作狀態等因素而無法啟動， 請駕駛人勿過度倚賴本系統，務必小心駕駛。
*5：各項主、被動安全配備均有作動限制，相關限制請洽全國經銷商，以了解車主使用手冊內相關說明。
| 車型
| 等級
| 正式售價 (元)
| RX 500h
| F SPORT Performance版
| 360萬
| RX 450h+
| 旗艦版
| 355萬
| 豪華版
| 315萬
| RX 350h
| 旗艦版
| 305萬
| 頂級版
| 277萬
| 豪華版
| 255萬
| RX 350
| F SPORT版
| 295萬
| 旗艦版
| 295萬
| 頂級版
| 267萬
| 豪華版
| 245萬