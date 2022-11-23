力拼前鎮小港第4席 金曲歌后黃妃、逾千人助攻黃彥毓
選戰倒數關鍵72小時，民進黨前鎮小港區市議員候選人黃彥毓於今(23)日晚間在前鎮舉行「前鎮團結，守護10號黃彥毓之夜」音樂晚會，超過千人到場力挺。金曲歌后黃妃一連獻唱成名曲「追追追」、「大港開唱」、「妝乎水水」，也邀請台灣嘻哈始祖、台語歌王劉福助以「燒肉粽」、「港都夜雨」兩人以歌聲助陣，為黃彥毓加油打氣，並祝福黃彥毓順利當選。
記者郭凱杰／高雄報導
隨即，內政部次長陳宗彥除陪同黃彥毓車掃外，也於現場力挺黃彥毓，陳宗彥表示，黃彥毓是陳菊市長的子弟兵，有超過十年的行政經驗，進入議會後是即戰力，呼籲鄉親絕對要集中選票，26日把黃彥毓送進市議會，讓他能替前鎮小港的鄉親服務。
同時，長期關心教育發展的高雄市議員林宛蓉，特別邀請2022世界拳項目滑輪溜冰錦標賽中，由劉春來教練帶領25位直排輪溜冰高雄好手。表達感謝及期許黃彥毓順利進入議會，能和立委賴瑞隆共同爭取更好的運動訓練環境及場地。
立法委員賴瑞隆也獻唱「堅持」，勉勵黃彥毓選戰最後階段拚勁全力、堅持到底，也拜託前鎮小港鄉親守住黃彥毓，搶救最關鍵危險一席，別讓在當選邊緣的黃彥毓，錯失為民服務的機會。
立法委員李昆澤也專程來到前鎮，為黃彥毓獻唱「你是我兄弟」，李昆澤也說「高雄需要議會過半來配合陳其邁市長，所以現在前鎮小港，唯一的關鍵就是黃彥毓，彥毓要是可以過關，民進黨在議會就可以過半。」
前立委郭玟成、市議員林宛蓉強調，兩人全力支持前鎮小港這一席10號黃彥毓。前鎮小港民進黨提名4席，黃彥毓是最危險關鍵的一席，黃彥毓不僅有中央地方行政歷練、且黃彥毓的人品、能力和服務熱誠都相當出眾，是做事實在認真的人選，並期望延續民進黨「無私傳承」傳統，就要讓對地方建設發展需求十分熟悉並擁有專業經驗的新人黃彥毓進市議會為大家服務。
黃彥毓表示，這次選舉大環境不佳，泛綠又要分票，還有耳語說他的選情最穩，選票不斷流失，讓他備感艱困，除了拜託選民出來投票，還要請他們勿受耳語影響，使得他必須更努力凝聚支持者的信心。最後黃彥毓也說，目前選情非常危險，新人沒有分票本錢！