《轉學來的女生》女星住防疫旅館！遇100隻腳怪蟲狂殺人
《超級蜥蜴王》X《13駭人遊戲》雙導演攜手打造的怪物驚悚片《魔蟲禁區》即將在台上映，主要演員由《轉學來的女生》人氣混血女星常亞麥克羅伊（Chanya McClory）、泰國人氣男神麥克皮拉特尼提派索庫（Mike Angelo）共同演出，劇情改編自泰皇拉瑪五世統治期間的駭人「民間傳說」，故事描述因為蔓延全球的疫情，一群從海外返回泰國的旅客必須在防疫旅館隔離14天，期間飯店內卻陸續有人離奇死亡，飯店高層卻試圖掩蓋真相。
記者黃雅琪/綜合報導
《魔蟲禁區》男主角「Mike」麥克皮拉特尼提派索庫是泰國人氣男神，曾與日本男星山下智久共組日本男團「Kitty GYM」，還跟「第五代龐德」皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）合演過好萊塢大片《偷天俠盜團》，具有國際知名度。Mike在拍攝電影時，演出動作場面都親自上陣，令導演印象深刻。Mike受訪時透露：「自己從小就是怪物和殭屍迷，聽說有人要拍這類題材的泰國電影，立刻就答應加入！其中最令他印象深刻的就是拿斧頭跟怪物對打的場面，那把斧頭是真的非常重，我覺得自己好像《雷神索爾》，但是又要演出情緒。」
《魔蟲禁區》女主角常亞麥克羅伊是中英泰三國混血，曾演出人氣泰劇《轉學來的女生》第二季中的要角「由理」而走紅，這次是她首度參演擁有大量特效場面的電影。常亞麥克羅伊表示：「對我來說最重要的是，這電影捕捉到了一個我們共同經歷過的歷史事件。」
《魔蟲禁區》導演查理克萊勒蒙功（Chalit Krileadmongkon）熱愛各種超自然故事，長期致力於鑽研特效技術的他，一直希望能把各種泰國的傳說怪物介紹給全球影迷，這次《魔蟲禁區》鎖定的目標是蜈蚣怪物「Tabong Plum」，據傳有18公尺長、100隻腳，走路時的聲音像下雨，更誇張的是它還會吃大象。在發展故事時，導演發現光是大蜈蚣不夠恐怖，因此加上可以附身人體的能力，怪物偽裝成人類，也增加角色之間互相猜忌的張力。