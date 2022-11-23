汪小菲床墊毀了「直播又放鳥」！張穎穎竟轟S家：噁心
汪小菲自從被爆出積欠大S生活費後，就在社群平台上爆走怒罵整整3天，結果卻在今（23）日下午決定休戰，就連原定今晚直播的節目都臨時缺席。沒想到汪小菲的26歲緋聞女友張穎穎發聲了，還轉貼大S的新聞痛罵，「一家人噁心至極，貪得無厭！」
娛樂中心/綜合報導
據了解，張穎穎在微博朋友圈發布一條「暗指大S和具俊曄婚外情」的八卦貼文，痛批「一家人噁心至極，貪得無厭！」結果被網友截圖反轟「這是你的微信朋友圈嗎？你已經沒什麽朋友了，怎麽發朋友圈都不注意點呀。人家好歹朋友圈也沒有罵你呀。你XX換了菏澤那麽大的房子還不夠貪嗎？你知道很多人都想眾籌給你買內褲了。請想送內褲的每人打賞我五毛一」，並標註張穎穎的帳號。
而這位痛批張穎穎的網友，過去就曾爆料汪小菲在瑞士時偷情，而且還性侵對方女性友人。此外，汪小菲前幾天曬的家用支出單裡有個「瑞士租金」項目，也被他指稱，就是2018年汪小菲移民去瑞士的花費，而且也完全預測到汪小菲一定會在48小時內向大S道歉，相關話題均掀起網友熱議。
此外，汪小菲預定今晚7點上中國媒體《新浪科技》的網路直播節目，最後也臨時缺席，主持人則解釋，「小菲老師心情不是特別好，今天不出席了。」隨後不願多談。
事實上，汪小菲過去多次被外界抓到，疑似和張穎穎「婚內出軌」，直到今年7月兩人才越愛越高調，牽手同遊的照片也不斷瘋傳，就連母親張蘭也現身陪同。不過，張蘭還是不滿意張穎穎成為新媳婦，更數度在直播大喊，「門兒是進不來，縫兒都沒有！」（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110