感謝鄉親、里長力挺　蘇致榮「一心一意為鳳山」

「阿榮若過關，綠營就過半」。投票倒數不到72小時，民進黨高雄市議員候選人蘇致榮今(23)日表示，今天走遍五甲地區，沿路受到鄉親們熱情的招呼與鼓勵。而在過程中一甲里蘇志明里長、南成里里長楊居財、二甲里黃里長昭雄、正義里里長鄭洂汯、富甲里里長王筱銜的力挺，還有南和里李錦珠里長的現身讚聲，這就是「一心一意為鳳山」的精神。
記者郭凱杰／高雄報導
蘇致榮指出，選舉已到最後關頭，他不會放鬆，會繼續衝，也要拜託鳳山的鄉親們給予11號鳳山阿榮最強而有力的支持，「讓阿榮有機會踏上議會的殿堂，為鳳山打拼發聲！」這是很重要的事情，經歷了這麼多的時間，很快也要來到選舉的投票，感謝鄉親的支持，自己也會努力到最後一刻。
蘇致榮強調，其實選舉最重要的就是腳踏著這片土地，感受到著民眾的心聲，還有盡力替他們服務，這是非常重要的事情，而利用最後幾天的時間，自己也盡力多跟民眾接觸，並且期盼可以了解更多鳳山民眾的心聲，希望可以感受到鄉親的各種期待，若是可以順利當選議員，也會馬上、全力的替鄉親服務。
蘇致榮強調，市長陳其邁發揮「兩年拚四年」的精神，感動了很多人，也是高雄大步邁進的時刻，所以自己也會了解高雄要持續進步的不容易，深知自己身為「正綠要在鳳山過半最關鍵」一席必須要努力到底，期盼鄉親可以給我支持，讓我可以成為民進黨在議會過半的關鍵力量。