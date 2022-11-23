楊梅力挺鄭運鵬　蘇貞昌籲桃園人：選錯人後悔就來不及了

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鄭運鵬強調，桃園的進步要靠市民出來投票，未來如果當選市長，一定建設更大，照顧更細，增加3條捷運，讓護國群山也能來到楊梅，將最先進的半導體一奈米製程技術落腳在桃園，希望所有市民3天後用自己的選票來當護國群山，共同守住進步，守護桃園。
鄭運鵬感性說到，這次的市長選舉是他這幾年所承接最大的責任，不是他一個人就可以完成，需要大家當他的靠山，每一張選票，是用來守護桃園的進步、守護鄭文燦的好成績。
蘇貞昌說到，近2年中美貿易戰，政府推出台商回流投資方案，因為鄭文燦把握機會，爭取到3600億的預算，造就2萬8000多個就業機會，照顧2萬8000多個家庭，證明選對人，真的會做事。
蘇貞昌更提到，現在包含美國、日本等，全世界都在搶台積電，不過台積電仍想將最先進的製程留在台灣，正因為鄭文燦跟鄭運鵬搶得先機，才能爭取龍科三期的計畫，反觀對手不知頭尾，先說不知道要多少年，後來又說是謊言，顯見無法協助桃園的發展。
蘇貞昌表示，明年桃園將舉辦世界客家博覽會，鄭文燦積極爭取，鄭運鵬在中央協助預算通過，兩人密切合作，絕對能無縫接軌，他提醒，若是選了另一個整天不知頭、不知尾，甚至跟中央唱反調的候選人，恐怕活動就辦得亂七八糟，到時候再後悔就來不及了，呼籲大家選擇最了解桃園、最會做事的鄭運鵬。
鄭文燦表示，對手參選5個多月來，不斷透過側翼、打手，想盡辦法抹黑桃園、唱衰桃園，這不只是傷害了民主，也低估了桃園人的智慧。他呼籲，要讓抹黑結束，除了他提出告訴，就是要讓鄭運鵬當選。他說到，抹黑會結束，建設會留下，過去8年因為鄭文燦當選，因為鄭運鵬當立委，協調中央跟地方，才能一起顧桃園、拚建設。
鄭文燦說到，台積電即將落腳龍潭，楊梅埔心距離龍科三期更只有2公里，受惠更大。過去3年他與鄭運鵬共同努力解決用水、用電及聯外道路等各種問題，近期蘇貞昌終於拍板定案，最先進的晶片製程即將落腳桃園，未來民主晶片將帶動楊梅埔心的繁榮。他強調，桃園進步的故事不能畫下休止符，鄭運鵬接棒來延續他的工作，才能讓世界看見台灣、讓台灣看見桃園。
「鄭運鵬真的會做事」，陳柏惟說到，這次選舉是一場價值的選擇，是正直良善與詐騙的選擇，一邊是推薦詐騙、假藥、韓國瑜的候選人，另一邊是積極協助桃園市政，幫助有需要團體與市民的鄭運鵬，這樣的選擇完全不困難。他說到，雖然鄭運鵬衝刺的時間比較晚，但是他拚命想為桃園服務，所以1天當3天在拚，11月26日一定要讓正直良善又會做事的鄭運鵬繼續替桃園市民服務。