穩當選、最危險　陳宗彥南下搶救高雄東海學弟

在大選倒數72小時的關鍵時刻，畢業自東海大學的高雄市議員李柏毅、簡煥宗及何權峰，今（23）日邀請大學學長、有「防疫五月天」之稱的前防疫副指揮官陳宗彥南下；除大力輔選盼學弟們順利連任外，陳宗彥也陪同議員邱俊憲參拜宮廟、車隊掃街，「穩當選就是最危險」，請求民眾務必集中選票力保優質議員。
記者鄭婷襄／高雄報導
陳宗彥表示，簡煥宗、李柏毅、何權峰三位議員，都是他東海大學的優秀學弟，而邱俊憲是他認識許久的後輩，四位議員做事認真，時常在地方上聯合服務，表現有目共睹。但新人輩出，使現任議員處境相當危險，因此請假到場支持，且根據經驗，落選頭往往是最認真打拚的議員，因為民眾對他們的選情過度放心，但一鬆懈下往往就自動分票，導致優質議員時常意外落馬，期盼市民能支持備受肯定的老將連任，協助高雄市長陳其邁再拚四年。
選區在旗津、鼓山、鹽埕的簡煥宗指出，李柏毅的選區左營、楠梓共有20人參選，而何權峰所在的三民區則因人口而減少一席議員，兩人都面臨嚴峻挑戰，所以跨區來替他的議會好同事加油，自己也會把握最後3天全力衝刺，爭取選民最大的支持。
何權峰強調，坊間盛傳他和簡煥宗、李柏毅、邱俊憲穩當選的，但「穩當選就是最危險！」這些耳語令他們非常擔憂，邱俊憲則指出，鳥松仁武大樹大社第五選區應選五席，民進黨高額提名四席，現任議員無一不謹慎應戰，呼籲鄉親踴躍投票。