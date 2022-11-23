連兩日晚間車掃左楠 陳其邁籲四席要全上、議會要過半
選戰進入倒數四十八小前夕，高雄市長陳其邁連日來的掃街車隊今(23)日晚間來到楠梓區，由立法委員劉世芳陪同，帶領民主進步黨提名的第四選區（左營、楠梓）四位議員候選人，一同向選民拜票。於出發點仁壽宮參香後，陳其邁表示，議會要過半，市政才會大進步，呼籲讓左營楠梓區四席議員候選人全部當選。
記者郭凱杰／高雄報導
陳其邁車隊掃街列車，今天白天行經永安、燕巢、橋頭與岡山區，晚間來到楠梓，連兩日在黃偵琳的第四選區進行車隊拜票，顯示對左營楠梓選區的重視。陳其邁參香之後強調，投票只剩最後三天，拜託大家要催票、拉票、固票，更要讓四位民進黨提名的議員候選人都當選，「議會要過半，市政才會大進步」。
今晚車隊掃街仍舊有「邁邁機車隊」跟車，其中有手持「邁旗」的機車騎士表示每場都跟，甚至陳其邁日前北上助陣桃園市長候選人鄭運鵬車隊掃街，都特別跟隨車隊，可謂「為邁痴狂」。
陳其邁在楠梓區依舊展現超高人氣，除沿街沿路都有熱情支持者揮手之外，一停等紅綠燈，不少民眾紛紛拿旗幟、小物，湊近陳其邁的吉普車索取簽名；也有民眾送上數月前蔡英文總統南下高雄右昌所購買過的知名飲料店「茶之魔手」飲品給陳其邁加油打氣。
左楠區民進黨提名的唯一新人議員候選人黃偵琳指出，昨天在左營由於是最後一車，今天跟在市長後面，感受到市長的超高人氣，而超高人氣也表示，左營楠梓的市民朋友對市長兩年拚四年的政績，給予高度肯定。
黃偵琳表示，很感謝市長連兩天以超強母雞的支持度，陪同四位議員候選人車隊掃街，除了彰顯市長相當重視左營楠梓之外，更表示市長在左楠區的目標，就是要力保四席全上，一個都不能少。
據了解，明天上午陳其邁將特別陪同黃偵琳車隊掃街，這是陳其邁第二度單獨陪同車掃，拉抬黃偵琳選情。事實上，民進黨於左營楠梓區提名的四位議員中，僅有黃偵琳一人非現任議員，相對於三位現任議員，黃偵琳的選情最為艱困，是四席能否全上的關鍵；陳其邁在最後關鍵時刻持續拉抬搶救黃偵琳，展現出力拼四席全上的決心。