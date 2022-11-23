備戰九合一、總統大選 柯文哲自掏腰包重啟LINE官方帳號
距離2022年選戰投票日僅剩下3天時間，其中台北市選戰，無論市長還是議員選戰都相當膠著。而選在此時，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，今（23）日悄悄重啟通訊軟體LINE的官方帳號，睽違超過2年半再度發出新的訊息，內容則是為市長候選人黃珊珊及民眾黨議員候選人拉票。
記者丁上程／台北報導
「大家晚安！我是柯文哲，我重啟我的LINE了，我要邀請各位朋友，與我們共同邁向光榮的重要一哩路。」柯文哲預告，明（24）日上午起將會與黃珊珊以及民眾黨議員候選人們開始車隊掃街，並在訊息後端附上各區的車掃時間與路程，希望能藉此號召支持者上街響應。
而柯文哲的LINE官方帳號，上次發訊息的時間可以追溯至2020年3月31日，距今已經超過兩個半月時間，當時則是因為沒有經費發送訊息，暫時關閉帳號。而據了解此次帳號重啟，發送訊息的費用則是由柯文哲自掏腰包支付，使用目前推出的「選舉專案」，一個月4000元月費並贈送千則訊息，超過2萬封訊息的話，依照發送粉絲數的級距調整。
而柯文哲這次則是一次付清了一年的月費，可望使用到2023年11月，屆時將是2024年總統大選的重要關頭，有意作為2024總統大選的曝光管道之一。不過依照帳號目前有38萬6101名粉絲數，恐怕柯文哲還得額外支付一筆鉅額的訊息費用。