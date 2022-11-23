與賴清德同台 蔡英文挺江聰淵：不做讓宜蘭人沒面子的事
距離投票日僅剩3日，兼任民進黨主席的總統蔡英文今（23）日赴宜蘭縣羅東鎮，與民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵合體，出席「贏回正義 守護宜蘭」晚會，在選前的最後關頭向宜蘭鄉親大力推薦江聰淵。蔡英文致詞時表示，過去民進黨在宜蘭執政，每一位縣長都有很好的表現，一個比一個認真、打拚，讓宜蘭的建設、福利都做不錯；她說，更加重要的是，每一位民進黨縣長的操守、人格，都是政治人物的典範。但是，現在宜蘭出現在新聞上都不是好的消息，都是跟宜蘭的縣長和縣府團隊的司法案件，或是縣長的家族干涉縣政的事情有關。希望宜蘭人能團結支持江聰淵，把過去宜蘭浪費的4年，都拚回來。
記者黃宣尹／台北報導
蔡英文說，江聰淵當8年的宜蘭市長，大家都有看到，他很努力、很拚。上個月宜蘭淹水，江聰淵親自領導救災團隊，協助民眾救出車輛。希望大家給民進黨一個機會，給江聰淵一個機會，未來宜蘭縣的政府，會更認真、更打拚，絕對不會有親人干涉政治，也絕對不做讓宜蘭人沒面子的事。「我們宜蘭人一起發揮正義感，把宜蘭贏回來，給宜蘭進步」。
蔡英文表示，2016年、2020年的總統大選，自己在宜蘭得票都超過60%，今年選舉已經來宜蘭好幾次，今天晚上最熱，是羅東人比較活潑，還是大家也開始緊張了？「如果會緊張就要拚啦，72小時給他拚過，總統很感謝大家」。
隨著選戰進入最後階段，總統蔡英文、副總統賴清德、前黨主席卓榮泰、競總主委／前縣長劉守成、競總副主委／立委陳歐珀、競總副主委／前代理縣長陳金德、競總副主委／前宜蘭縣農田水利會長許南山、競總副主委／陳定南基金會董事長林光義、江聰淵後援會總會長／國策顧問林金超、羅東鎮長候選人黃適超、宜蘭市長候選人賴瑞鼎，以及地方黨公職等，都到場支持江聰淵，為激戰區－宜蘭做最後衝刺，拜託羅東鄉親們幫江聰淵拉票、催票、固票，團結宜蘭、為宜蘭挺身而出。
今日的晚會，蔡英文壓軸亮相，滿場的宜蘭鄉親熱烈歡迎，現場鄉親大力揮舞手中的旗幟，不斷高喊「總統好」、「蔡英文加油」、「小英加油」，而活動的最高潮，是在蔡英文結束致詞後，和江聰淵、賴清德走到台前，兩人一起高舉江聰淵的手，和全場鄉親一起吶喊「江聰淵凍蒜」、「黃適超凍蒜」，宣示著宜蘭人將在11月26日贏回正義、守護宜蘭、光復民主聖地的決心與團結意志。