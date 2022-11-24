快訊／大S重磅回擊汪小菲　「和小S不能吸毒、懶得出軌」

汪小菲放砲沒完沒了！靈魂拷問大S：怎不跟公婆住？

▲大S（右）婚後曾住在北京，每晚在豪宅苦等汪小菲返家。（圖／翻攝汪小菲微博 , 2018.08.03）
▲大S（右）婚後曾住在北京，每晚在豪宅苦等汪小菲返家。（圖／翻攝汪小菲微博 , 2018.08.03）

記者江芷稜/綜合報導

汪小菲暴怒掀開和大S的家務事，還把小S拖下水，不敢拿前妻開刀，屢次將砲火瞄準小姨子，讓網友狠虧「到底誰是你前妻？」他昨（23）日喊話要握手言好、偃兵熄火，沒想到傍晚又發作，靈魂拷問大S「你怎麼不和公婆家人住一起？」內心仍忿忿不平。

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▲大S爆料，早在婚禮籌備前，被汪小菲脾氣嚇到，想把對方推下海。（圖／NOWnews資料照）
▲大S（左）不願住在北京，讓汪小菲忿忿不平。（圖／微博）
大S昨發聲明表示，她和小S都沒吸毒，除了身體條件不容許之外，小S跟公婆、家人住一起，根本沒吸毒的條件。此話一出，讓汪小菲再度暴走，由於他曾要求女方一起回北京重振事業，卻遭大S無情拒絕，如今聽聞前妻一番話，委屈油然而生，轉發新聞怒問「你妹和公婆家人住一起？你呢？你怎麼不和公婆家人住一起？」

其實，大S當年婚後曾長住北京，但當地氣候太乾燥，讓她身體不適流鼻血，老公外出工作，身邊沒有熟識朋友相伴，獨留一人守空閨，經常以淚洗面，才會返台居住，迎接家人誕生後，汪小菲也認為女生就該留在台灣養，氣候對皮膚比較好，沒想到感情不睦後開始反悔，反覆態度讓人摸不著頭緒。

▲汪小菲轉發新聞，怒問大S怎不跟公婆同住。（圖／翻攝自汪小菲微博）
▲汪小菲轉發新聞，怒問大S怎不跟公婆同住。（圖／翻攝自汪小菲微博）
而汪小菲昨日說要休戰，傍晚突然又發文砲轟大S，沒多久又刪除該文，網友朝聖其微博，立刻截圖存證，不耐表示「又來了，要就是全說不然就閉嘴，說完又刪文很難看」，也笑虧「你的電費我心疼，你的文字還愛她」，認為大S不願去北京同住這件事，汪小菲至今仍耿耿於懷。

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