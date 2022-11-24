鄭州25日起「類封城」! 官方：用5天打一場防疫殲滅戰
中國河南省會鄭州市，近日新冠疫情再惡化，網路盛傳25日起又要封城，引發民眾恐慌，紛紛要求官方出面「闢謠」，官媒小編不否認、反而建議民眾提前囤菜的貼文也引發討論。在鄭州市政府23日晚間舉行的疫情防控記者會上，官員表示，將於11月25日0時至11月29日24時，對鄭州主城區（市內八區）進行「流動性管理」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，鄭州市委宣傳部副部長石大東23日在記者會上指出，為深入貫徹落實中央政治局常委會會議精神，堅持人民至上、生命至上，堅持外防輸入、內防反彈，堅持動態清零不動搖，遂根據《新型冠狀病毒肺炎防控方案(第九版)》、《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好防控工作的通知》等規定，結合鄭州疫情防控形勢，要用5天時間打一場疫情防控殲滅戰，對病毒實施「拔點清面」，期間鄭州主城區（市內八區）進行「流動性管理」，需每日進行核酸檢測。
石大東提醒，在這5天內，希望鄭州市民能遵守疫情防控要求，高風險小區單元，居民須足不出戶，至於其他區域居民，則應做到非必要不外出。
河南省衛健委23日通報，該省22日新增本土確診115例，其中鄭州就占113例；新增本土無症狀感染者736例，其中鄭州更占714例，當地有逾200例的新增病例為非管控的社會面病例。
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