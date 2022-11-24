不滿韓國單邊制裁！金正恩胞妹金與正嗆尹錫悅「白癡」
北韓近來頻頻發射導彈，使得朝鮮半島情勢再度升溫。美國及其盟國週21日強烈譴責北韓的洲際彈道導彈試射，並呼籲聯合國採取行動限制。韓國外交部發言人任洙奭22日在記者會中表示，面對北韓一再挑釁，韓國考慮採取進一步單邊制裁措施。此舉激怒北韓，金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正今（24）日通過朝中社發表談話，譴責韓國對朝單邊制裁行徑，並辱駡韓國總統尹錫悅是「白癡」。
國際中心楊雅婷／綜合報導
金與正強調難以理解韓國國民會對尹錫悅政權那群「白癡」一再製造危機視而不見，反觀文在寅政府時期雙方關係並未如此緊張。金與正警告，美國及其盟國韓國如果對加強對北韓的制裁壓力，平壤的敵意和憤怒也會增加。
韓國媒體報導稱，北韓試圖把近日半島局勢升溫責任推給韓國，甚至意圖刺激韓國內部輿論，煽動民眾反政府的氛圍，可以看出北韓對於在尹錫悅政府態度並不友善，這些都和北韓在9月通過核武立法，要用核武先發制人的行為有著一致性。
早在今年8月時，金與正就曾批評尹錫悅無核化路線圖的「大膽構想」相當愚蠢；11月22日面對韓國外交部將北韓行使自衛權稱為「挑釁」時，她也以韓國是「美國的忠犬」等言詞貶低對方。