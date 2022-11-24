「班班吃石斑」供貨不足喊卡　潘文忠：一定吃得到4次

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立法院教育及文化委員會今天邀請潘文忠「依十二年國教課綱編輯之教科書審查機制相關規範」專題報告並備質詢。潘文忠在會前接受媒體採訪時表示，近期陳主委提到，學校使用需求量相當大，供應有不足，而石斑魚生魚片處理上，還需要一些作業時間，因為這次採行得都是外加一道菜的概念，之前教育部也跟學校說明因應與準備；陳主委提到會全力調度，教育部將依照之前作法，當可供餐的時候，會提前告知學校，讓學校做好準備；另外，該經費是行政院全部支持，費用也到位，當初說要讓學生吃到4次，就一定會去執行，但時間會稍稍延後，「請同學們等待」。
立委黃國書在質詢時表示，中部還有很多學校沒吃到石斑魚，教育部國教署有無統計目前多少縣市還沒吃到石斑魚？
潘文忠回應，此次為了減輕個別學校負擔，都是用縣市統一安排，目前剩極少數縣市還沒完成準備，「我掌握到大概半數、14個縣市以上有開始供餐」。
黃國書說，10月初就有提醒教育部供貨不足問題，離學期末僅剩1、2個月，若在學期結束前還沒吃到4次，會延後到下學期嗎？未來會再繼續推動班班吃石斑嗎？
潘文忠說，該計畫經費到位，只是有些學校會延後，但不會影響到每個學生吃4次的機會，目前僅是供貨不足的問題；至於班班吃石斑是本學期的體驗，以這次計畫為主，未來是否繼續，相關部會要再研議。
黃國書建議，若因為石斑魚供貨不足、調度出問題，也許農委會、教育部可考慮同樣是經濟產值高、禁輸到中國的白帶魚業者，以無刺加工白帶魚捲取代石斑魚。