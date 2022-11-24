確診無法投票遭酸撈過界　薛瑞元：不可能都問大法官

2022選戰倒數階段，確診者無法出門投票，衛福部長薛瑞元表示這是依據《憲法》精神，遭國民黨台北市長候選人蔣萬安酸剛接任衛福部長就搶當大法官，昨 （23）日藍委再批，違憲之虞認定是由憲法法庭，薛撈過界。對此，薛今（24）日再強調，「我們不可能做每件事情的時候都要先去問一下大法官，那你意見如何？本來這個就是日常的生活！」
記者許若茵／台北報導
九合一大選倒數2天，指揮中心強調，確診者無法外出投票，違者可重罰200萬元，儘管薛瑞元認為這是為了促進公共利益才限制，符合《憲法》精神，但蔣萬安批評，薛才剛接下衛福部長，就搶做大法官工作，是否合憲竟然能由政務官解釋。
國民黨立委曾銘宗昨也批評，違憲之虞認定應該是由憲法法庭，不是衛福部，薛瑞元撈過界非常奇怪。
對此，今薛瑞元出席立院衛環委員會，會前受訪時解釋，行政機關對於所作所為都必須要有合憲性的確信才能做，「我們不可能做每件事情的時候都要先去問一下大法官，那你意見如何？本來這個就是日常的生活」，大法官的職責是對於有爭議的性具體案件去做裁判。
薛瑞元強調，這是兩件不同的事情，「我們對於合憲性的確認不會讓我們變成大法官」，就像立委對於擬定的法條也要有合憲性的確認，不會每次擬法條就去問大法官是否有違憲問題，立委立法也要有合憲性確信，若有是否違憲爭議才會到大法官處理，所以立法、行政本身的人本身要有這種自信，不會變成大法官。