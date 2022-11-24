偵琳當選左楠四席17全上 陳其邁二度車掃拉抬黃偵琳選情
距離投票日僅剩不到四十八小時，高雄市長陳其邁關心民進黨提名第四選區（左營、楠梓）市議員候選人黃偵琳選情，今(24)日上午再度陪同黃偵琳車隊掃街，這是陳其邁第二度陪同黃偵琳車隊掃街，拉抬搶救意味濃厚。陳其邁表示，只要黃偵琳能順利當選，左楠區就有望力拼四席全上。
記者郭凱杰／高雄報導
陳其邁連日於各選區進行車隊掃街，前兩天晚間分別於左營、楠梓，在立法委員劉世芳陪同下，帶領四位議員候選人，向選民拜票。據了解，明日選前最後一天，陳其邁依舊會在左營、楠梓進行車隊掃街，顯見陳其邁對設籍所在地左楠這個「本命區」重視。
左楠區民進黨提名四席市議員候選人，其中三席為現任，與唯一新人黃偵琳相較，選情相對穩定；在選前最關鍵的時刻，陳其邁今天上午特別再次陪同黃偵琳車隊掃街，無疑再度向選民宣示，處在當選邊緣的黃偵琳，需要選民多拉一票，因為只要黃偵琳能順利當選，左楠提名的四席就會全上，也才能拚議會過半，讓未來左楠的相關建設可以更順利推動。
黃偵琳除感謝市長陳其邁在最後的緊要關頭，第二次單獨陪同車隊掃街，這對新人來說真的幫助很大，這也表示市長真的很替她的選情擔心，所以在百忙當中，還特別撥出時間拉抬她的選情，因為只要她能當選，左楠四席都能全壘打。
黃偵琳指出，在掃街時，市長陳其邁還提醒我要化妝，不要因為選舉拜票，就忽略保養，「令果（黃偵琳外號）不能越來越黑」。黃偵琳表示，市長真的是暖男，在後援會成立要我多擦防曬，今天又提醒我要化妝，「但是新人只能加倍努力，盡全力向選民拜託，實在很難兼顧，不過很謝謝市長提醒，真的很貼心」。