選戰倒數兩天！柯文哲、黃珊珊風雨中首度合體車隊掃街
距離2022九合一選戰投票日僅剩下兩天時間，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲今（24）日上午來到南港內湖區，與無黨籍台北市長候選人黃珊珊、民眾黨市議員候選人陳宥丞進行車隊掃街拜票。由於今日天氣相當不穩定，掃街車隊冒著風雨穿梭港湖區大街小巷，仍舊不時遇到熱情支持者在路口等候，甚至放鞭炮為黃珊珊加油打氣。
記者丁上程／台北報導
車隊掃街前柯文哲與黃珊珊也接受媒體訪問，柯文哲在受訪時表示，自己內心其實非常焦慮，擔心台北市重回過去老路，「我在當市長前兩年，清理奇怪的東西花掉太多時間，一路算下來從雙子星、三創、大巨蛋還有北流北藝，我實在太痛苦了」柯文哲說，很怕在卸任之後，如果不是黃珊珊當選台北市長，過去奇奇怪怪、複雜政商關係，烏煙瘴氣公務員都不敢做事都會跑回來。
至於針對這次選戰中首次車隊掃街，黃珊珊則表示，希望透過車隊掃街呈現的，不單純是揮手向民眾打招呼，而重點是台北市這八年改變什麼，「下雨一定會有影響，很早公告相信很多朋友會出來跟我們打招呼，別人車掃看不到台北的進步，我們今天要呈現的是台北的進步。」
對於昨日接受館長網路節目專訪時，提到蔣萬安、陳時中提出的政見不如黃珊珊一事，柯文哲直言對比其實相當明顯，黃珊珊在市府工作三年，對於市政大小事都相當清楚，可以把政見寫成一本白皮書，「白皮書好歹可以寫出一本，蔣萬安乾脆一張紙，到現在我只記得深蹲換公車；陳時中則是只有一本小冊子，比較客氣的說法是他們在「藏拙」，但就是沒東西要怎麼藏？」柯文哲說，這場選舉從頭到尾沒有人要講政見，台北市民也不關心，現在就是這個局面，還是要呼籲台北市民理性思考。
針對LINE官方帳號重啟一事，柯文哲則簡短表示都是拖到最後一刻才上線，「這幾年自己有偷偷藏私房錢，靠出書有賺版稅。」至於在館長直播中透露，有人向他密報新竹市有土地變更牽涉100億利益的案子，柯文哲則語帶保留，表示「資料準備好他們會出來爆，證據是爆料者要提供的。」