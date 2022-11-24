健保部分負擔新制要來了！薛瑞元：預計明年Q1上路

明（112）年健保費率維持5.17%不調整，但今（24）日衛福部長薛瑞元表示，本土疫情已往好的方向走，部分負擔新制有可能會在明年第一季上路，但還是要看國內經濟狀況，尚無法確定時間。
記者許若茵／台北報導
前衛福部長陳時中於2019年末宣布，自去（2020）年元旦起，健保費率調漲至5.17%，補充保費調整至2.11%，並保證到今年前都不會再調漲保費。但考量到健保費率並未調足，健保會2月25日討論5大健保財務調整措施，包含調整部分負擔、提高投保上限、廢短期停復保、改革補充保費、強化政府責任。
健保部分負擔原定5月15日起調整，預計可挹注99.9億元健保收入，年底安全準備金將達1.32個月，不過考量當時本土疫情升溫，衛福部表示，為讓醫療院所專注防疫，避免加重負擔，因此暫緩實施。
今薛瑞元出席立院衛環委員會，就「醫療服務點值長久失衡、人力科別與地域分布不均，應如何於總額支付制度中達到全民健康保險經營永續與保障醫療權益等目標」進行專題報告並備質詢。薛瑞元接受質詢時表示，現在疫情已經逐漸趨緩，往好的方向走，但經濟能否強力反彈仍待觀察。
薛瑞元也提到，公告部分負擔新制到實施約需要一個月的時間，因此預計明年第一季上路，不過確定時間還無法確認。