小S被汪小菲連罵3天哭了！曬出心頭肉：你們比我重要
「綜藝一姐」小S被汪小菲和大S離婚風暴掃到颱風尾，遭到前姊夫指名道姓連罵了3天，始終保持沉默，她今（24）日曬出為二女兒Lily慶生的影片，捧著一束花和卡片獻給剛滿15歲的愛女，母女感動到哭得泣不成聲，她和3個女兒抱在一起，美好畫面迅速獲得10萬網友點讚，直呼「眼眶跟著紅了」！
記者江芷稜/綜合報導
Lily今年在小S生日時大秀廚藝，煮了一頓大餐回饋媽媽，貼心寫了卡片致謝，讓小S激動噴淚，更形容媽媽就像雲朵一樣，「即使我看不到雲朵，還是知道它一直都會存在，這讓我很有安全感；就算她不在我身邊，我還是知道她永遠會挺我。」
她讚美女兒Lily是很棒的女孩，有想法又很迷人，「鼻頭根本很美」，會有很棒的未來，「就算幻化成雲朵，我永遠會愛著和支持著妳」，並緊抱著3個女兒泣不成聲，事後發文表示「我親愛的二女兒Lily以為我忘了她的生日！怎麼可能，你們三個都是媽媽的心頭肉，你們比我重要太多了」，顯見母女情深。
小S在家庭風暴中始終未發文，罕見發聲為女兒慶生，讓粉絲跟著淚腺失控，紛紛留言祝賀Lily生日快樂、並為小S加油打氣，「看Liiy 哭，自己眼眶也跟著紅了，她真的很愛媽媽」、「我很佩服小S，一個人要扮演好媳婦、好老婆、好女兒、好媽媽」、「小S，這幾天委屈你了⋯⋯我們大家都清楚明白，好好過自己的日子，支持你！」、「這幾天最開心的事，就是看著妳們幸福充滿愛的畫面」。