中韓商定恢復國防部長互訪　重開軍事直通電話

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韓聯社報導，魏鳳和與李鍾燮23日在出席東協國防部長擴大會議期間舉行這場會談。兩人商定，將視COVID-19疫情形勢逐步恢復軍方人員往來，包括2015年起中斷的防長互訪、2019年起停擺的副防長級國防戰略對話，以及中韓國防部之間的直通電話等軍事交流等。
報導指出，兩人在會談時還討論北韓核飛彈和俄烏戰爭等問題。李鍾燮向魏鳳和表示，北韓核飛彈能力升級只會使韓美、韓美日及國際社會更加團結，並加大施壓力度。韓方呼籲中方為朝鮮半島問題發揮建設性作用，讓北韓清楚核飛彈研發「毫無益處」。
根據報導，魏鳳和對此回應，中方也不願看到朝鮮半島緊張局勢升溫及不穩定。中方始終為朝鮮半島的穩定積極發揮建設性作用，並堅持有關當事方應努力對話解決問題的立場。
報導提到，魏鳳和對俄烏戰爭久拖不決表示憂慮，並表達俄烏雙方透過對話和談判儘早結束戰爭的意願。
這項報導指出，兩人一致認為，要在日前中國國家主席習近平與韓國總統尹錫悅在20國集團（G20）峇里島峰會會談共識的基礎上，在國防領域謀求並踐行多種合作方案，並同意兩國防務部門的密切的戰略溝通和交流，是發展面向未來的國防合作關係所必需的。
另一方面，有媒體在中國外交部23日下午舉行例行記者會上提問，習近平與尹錫銳在峇里島會談後，中方相關機搆即允許韓國電視劇在中國播放，要求趙立堅證實此事。
趙立堅在回答時說，習近平和尹錫悅的會晤達成一系列重要共識，為下一步中韓關係發展「指明了方向」。中方願韓韓方一道落實好兩國元首重要共識，推動中韓關系深入發展。
他聲稱，中方「從來沒有實施過所謂的限韓令」，中方對與韓方開展人文交流合作持開放態度。據他了解，2021年以來，中國已經引進播放了多部韓國電影和電視劇。
趙立堅說，推動合作需要雙方相向而行。我們希望韓方與中方一道，繼續為活躍兩國人文交流，增進相互了解和友好感情作出積極努力。（編輯：周慧盈）1111124