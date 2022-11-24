蔡英文喊話「台灣隊互挺」 柯文哲：不該只當民進黨總統
身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，今（24）日上午陪同無黨籍台北市長候選人黃珊珊，以及民眾黨議員候選人陳宥丞進行車隊掃街。活動前接受媒體訪問時，被問到總統蔡英文昨日參與民進黨「決戰黃金72小時、為台灣挺身而出」記者會，致詞時提到「為台灣挺身而出，台灣隊互挺，互挺台灣隊」的說法，柯文哲則相當不以為然，直言「總統本來應該當全民總統，而不是民進黨總統，更不是英系總統」。
記者丁上程／台北報導
總統蔡英文昨日參與民進黨中央舉辦的「決戰黃金72小時、為台灣挺身而出」記者會，會中致詞時提到，接下來總統任期，她要把台灣顧好，世界都在關注台灣，這次不只是一次地方選舉，也會決定台灣要向世界傳遞什麼樣的訊息，拜託投票日當天要投給民進黨縣市首長候選人，一起為台灣挺身而出，「台灣隊互挺、互挺台灣隊」。
針對這樣的說法，柯文哲在接受媒體訪問時則相當不以為然。「總統本來應該當全民總統，而不是民進黨總統，更不是英系總統。」柯文哲說，現在好像變成不支持民進黨就會變成中共同路人，今天有誰不愛台灣？拿出來講。
「有誰主張跟大陸統一，我看3%，其他97％維持現狀才是最大公約數。」柯文哲強調，民進黨每天都在製造同袍對立仇恨，並以此攻擊敵對團體，「你不講不生氣，一講我就生氣。」