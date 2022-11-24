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蔡英文喊話「台灣隊互挺」　柯文哲：不該只當民進黨總統

▲身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，24日上午陪同市長候選人黃珊珊以及民眾黨議員候選人陳宥丞進行車隊掃街，並於會前接受媒體訪問。（圖／記者丁上程攝，2022.11.24）
▲身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，24日上午陪同市長候選人黃珊珊以及民眾黨議員候選人陳宥丞進行車隊掃街，並於會前接受媒體訪問。（圖／記者丁上程攝，2022.11.24）

記者丁上程／台北報導

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，今（24）日上午陪同無黨籍台北市長候選人黃珊珊，以及民眾黨議員候選人陳宥丞進行車隊掃街。活動前接受媒體訪問時，被問到總統蔡英文昨日參與民進黨「決戰黃金72小時、為台灣挺身而出」記者會，致詞時提到「為台灣挺身而出，台灣隊互挺，互挺台灣隊」的說法，柯文哲則相當不以為然，直言「總統本來應該當全民總統，而不是民進黨總統，更不是英系總統」。

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總統蔡英文昨日參與民進黨中央舉辦的「決戰黃金72小時、為台灣挺身而出」記者會，會中致詞時提到，接下來總統任期，她要把台灣顧好，世界都在關注台灣，這次不只是一次地方選舉，也會決定台灣要向世界傳遞什麼樣的訊息，拜託投票日當天要投給民進黨縣市首長候選人，一起為台灣挺身而出，「台灣隊互挺、互挺台灣隊」。

針對這樣的說法，柯文哲在接受媒體訪問時則相當不以為然。「總統本來應該當全民總統，而不是民進黨總統，更不是英系總統。」柯文哲說，現在好像變成不支持民進黨就會變成中共同路人，今天有誰不愛台灣？拿出來講。

「有誰主張跟大陸統一，我看3%，其他97％維持現狀才是最大公約數。」柯文哲強調，民進黨每天都在製造同袍對立仇恨，並以此攻擊敵對團體，「你不講不生氣，一講我就生氣。」

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