新北11處公有停車場12月開幕營運 2500個停車位紓解需求
新北市政府交通局長鍾鳴時今（24）日上午前往中和，視察員山市場機車臨時平面停車場開場進度，指出包括新莊運動公園地下停車場、中和員山市場機車臨時平面停車場、新店區安興平面停車場等，計有11處公有停車場、2500個停車位，將於12月開幕營運，並自12月1日起試營運，開放免費停車一個月，以全智慧化及綠能停車服務，更有效紓解停車需求。
記者吳嘉億／新北報導
鍾鳴時表示，新北市掛牌車輛數有300多萬輛，為全國最多掛牌數縣市，停車問題一直是市府積極解決的課題，4年來交通局已開闢76座停車場，增加9352格汽車格及1萬1443格機車格；12月更將於鶯歌區、中和區、新莊區、新店區及泰山區等11處公有停車場陸續開幕營運，透過委外經營，由專業停車場廠商提供民眾更智慧、安全的停車服務。
交通局停車管理科科長蔡柏坤補充說明，12月開幕營運的11處公有停車場總共可提供16個大客車停車位、1466個小型車停車位和980個機車格位，並且配置車牌辨識無票卡進出場停管系統、多元繳費系統、監視系統；其中新莊運動公園地下停車場將自12月1日起試營運，636個汽車停車位、188個機車停車位，開放免費停車一個月，提供車位在席及智慧尋車等智慧化停車設備，也響應綠能環保設置了8格電動車充電格位，為全國首座配置電動車專用滅火毯的停車場。