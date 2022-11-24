藍自豪蔣萬安造勢「舞台最大」 陳時中：是矽谷舞台嗎？
即使滂沱大雨，民進黨台北市長候選人陳時中今（24）日繼續車隊掃街，將走遍中正、萬華、大安、文山等4個行政區。出發前，被問及昨日快閃景美夜市人氣旺，陳時中表示，昨天也下雨，但很多群眾想要合照、跟他表白，時間不太夠，以後慢慢有時間可以說；另外蔣萬安的選前之夜聲稱要打造最大舞台，陳時中表示，舞台大就要有夠成熟的人來承擔，是華而不實的舞台？還是矽谷舞台？這就不清楚了。
記者黃宣尹／台北報導
陳時中今日繼續進行車隊掃街，出發前於中正區後援會舉行 「黨團力挺北桃建設；時來運轉，中央地方同心共好」記者會，會中其與民進黨桃園市長候選人鄭運鵬合體，接受由總召柯建銘率領的立法院民進黨團打氣。
會後受訪時，被問及昨日快閃景美夜市人氣旺，陳時中表示，自己一直對台北市民相當有信心，昨天下毛毛雨，但群眾熱情無法擋，「很多話要跟我說、跟我表白，但是沒時間，以後慢慢有時間可以說」；他也說，自己還是非常感激，昨天大家合照排隊不斷，代表市民對未來期待這麼深，那一定要更努力。
至於國民黨聲稱蔣萬安的選前之夜要打造最大舞台，陳時中表示，舞台大就要有夠成熟的人來承擔，是華而不實的舞台？還是矽谷舞台？這就不清楚了，大家都各自努力，每個人選前之夜有不同表現方式，彼此互相祝福。
另外，被問及將卸任的台北市長柯文哲自稱很焦慮，擔憂台北換不適任舵手的話發展就會停下，陳時中對此感嘆，確實，這樣的心情跟大家8年前的時候希望台北更好一樣，但當時大家把台北交付給柯文哲，卻交出了最後一名成績單，現在柯文哲擔心沒有用，換人做做看才重要。