唱歌趕客人　陳其邁：選前之夜還是找滅火器和林宗興唱

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陳其邁今天上午來到前鎮區、小港區車隊掃街，針對昨天車掃解鎖唱〈紅豆〉後，有沒有練其他新歌。陳其邁說，昨天的狀況他不是很清楚，後來有民眾送了一箱紅豆冰，他那時一頭霧水怎麼要吃紅豆冰，結束後團隊才說有直播有解鎖2018年唱的〈紅豆〉。
陳其邁表示，那是4年前的事情，「那首歌唱完有點創傷後壓力症候群（PTSD）」，所以比較少唱，在行政院或擔任市長期間不太有時間練歌，選後應該要把這首歌好好練完。
陳其邁也自我調侃的說，「大家也都知道我是靈魂系歌手，風格不一樣」，也坦言自己唱歌真的是不行，「唱歌都在趕客人」，大家在唱歌都把他排最後一個，就是因為要散場了把他排在那。這也讓市民了解到市長其實唱歌也沒多厲害，「普普啦」。
至於選戰已進入最後倒數，妻子吳虹何時會與他同台，陳其邁說，距離選戰只剩下幾天時間，她會陪需要再加一把勁的新人，希望陪他們車掃或一些助選活動，她的專長是看病、幫病人診治、服務病人，這是她優先工作，即使到選舉也是以這個為主，其他能夠多幫候選人的部份「我們全力以赴」。
至於會用什麼方式呼籲青年投票，陳其邁再喊話，「你不決定你自己的未來，別人就會幫你決定」，一張選票選對人選錯人，對這城市影響非常大，手中的選票非常重要，呼籲在地或旅外學子，關心故鄉高雄的未來，一定要投票。