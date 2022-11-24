鄭朝方團結之夜 3000支持者喊：改變竹北讓年輕的來

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民進黨本次大選力推的竹北市長候選人鄭朝方九月競選總部成立大會就有副總統賴清德、桃園市長鄭文燦、內政部長徐國勇、民進黨立院總召柯建銘等綠營大咖站台造勢，是唯一獲賴清德副總統親自到場站台支持的縣轄市市長候選人。
而昨日民進黨首場選前造勢晚會從竹北起跑，更由民進黨立院總召柯建銘帶隊，眾立委齊聚竹北，為竹北市長候選人鄭朝方站台造勢。現場湧入3000多名支持者，場面氣氛十分熱鬧，新竹縣地方政壇多位民代、村里長，也不分黨派到場支持，在在顯示鄭朝方的好人緣和市民對改變竹北的期待。
柯建銘表示，竹北作為科技廊帶的一環，發展是國家治理中下個階段非常重要的佈局，竹北城市治理更是整個桃竹竹區域發展的火車頭，鄭朝方擁有鏈結中央跟地方資源的能力，城市發展需要這關鍵一席，於公於私他都要全力為鄭朝方輔選。柯建銘也強調，鄭朝方資歷、歷練完，有使命感、有理想，只有鄭朝方當選了，竹北才能真正邁向新方向，追趕落後的基礎建設、補齊照顧市民的政策。今天民進黨團來，就是要告訴市民朋友，鄭朝方代表新的世代，年輕的城市交給年輕的市長來！民進黨所有立委都會來當鄭朝方的靠山！
鄭朝方上台時，滿場支持者的高舉告白氣球表達支持，上千顆晶亮氣球照亮竹北夜空，場面相當感人。他當場告白說：「大家對朝方的愛，我會完完全全轉成對竹北的愛，鄭朝方準備好了！懇請大家給朝方一次為這個城市服務的機會，我們一起努力讓竹北更好！」
鄭朝方進一步表示，這場選舉一路走來，他不斷遭到抹黑攻擊，這也代表竹北的舊有傳統政治結構如果不改變，無法真正讓地方民主發展進步。但是，他跟《灌籃高手》裡的三井壽一樣是「永不放棄的男人」，所以這場選舉不只是一場選舉，更是一場力拼世代共榮、改變地方政治結構的民主運動。他知道大家的需求，他想要讓大家有更好的生活環境，他想要把環市大綠廊願景帶給大家，請大家11/26跟他一起站出來，一人一票來改變竹北，讓他可以進入市公所改革地方、建設地方，帶領竹北超進化，朝向新方向。
立委林靜儀和最年輕的立委賴品妤，今日除了前來站台，還分別送上諧音「蔥滿勝蒜」(充滿勝算)、「凍蒜」(當選)的創意勝選禮物，要祝福鄭朝方高票當選。林靜儀表示，竹北市是一個年輕的城市，生育率高、稅收高，但是建設不足也不友善，沒有跟上大家期待的腳步，竹北值得更好，也應該更好，鄭朝方有能力提出「幸福方城市」的政策，請大家1126投票的時候，選鄭朝方來為大家服務。
立委賴品妤表示，竹北是一個前瞻的城市，這場選舉對竹北來說，是歷史的轉捩點，這一票是投給未來竹北的發展，而鄭朝方的服務超越黨派且能跟中央溝通，他提出的五力政策從交通、育兒和教育，都是市民真正要的政策，鄭朝方當選後有任何需要中央協助的部分，她一定會竭盡所能幫忙。
另外，和鄭朝方共同在新竹打拼的邱泰源委員也表示，民進黨這幾年深耕下，新竹能夠有更好的醫療資源，有更好的服務，其中關鍵就是鄭朝方。鄭朝方了解竹北市民的需求，跟他一起爭取經費，協助中央推動地方軟硬體建設，成果大家有目共睹，擁有科技與人文素養的鄭朝方，有能力，肯做事，一定會讓竹北成為幸福城市。