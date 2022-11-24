先守後攻！展望2023守株待兔年　上半年債優於股

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投資策略上，曾志峰建議，上半年在股債的配置先採守勢，債券以投資等級債券為主，主因貨幣政策調整即將結束，殖利率與利差上攀至高點區間，隨經濟趨緩與降息預期浮現，投資級債券可望較有表現空間；股票配置同樣是以防禦型產配置為主，建議加碼標的為經濟循晚期或衰退期，受通膨與景氣衰退影響較小的必需性消費、醫療照護與公用事業等標的。
對於投資等級債券的進場觀察指標，曾志峰指出，觀察10年期公債殖利率在4%的水準附近是較佳進場點，預期此波利率循環10年期公債殖利率峰值在4%至4.4%區間，目前投資級企業債券相較公債仍有150點至160點的信用利差，投資級債券殖利率在5.5%是長期合理投資水準。
一旦下半年通膨明顯回落，全球貨幣政策可望轉向寬鬆，則可放大風險承受度，轉守為攻，曾志峰表示，屆時可留意與利率敏感度較高的產業，如資訊科技、非必需性消費、不動產等標的，這類經濟成長循環受惠產業較有機會在利率走低、基本面改善、經濟向擴張循環，帶動股價表現。
債券標的則建議配置非投資等級債券標的，在經濟走緩下，曾志峰仍提醒，非投資等級債券仍需動態關注通膨、利率政策，與信用違約是否攀升等現象，下半年的經濟循環轉折階段，非投資等級債券信用狀況是否承壓，採中性看法，不過，信用利差可望擴大至高點，宜掌握長期投資價值。