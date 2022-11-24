蔡適應公布振興經濟3箭 林右昌背書：基隆就業環境更好
民進黨基隆市長候選人蔡適應今（24）日上午在基隆市長林右昌陪同下召開記者會，宣布上任後將立即加速推動振興基隆經濟發展的三支箭，包括「北五堵國際研發新鎮」、「西四、五、六會展旅運智慧大樓」以及「東岸的軍港西遷後威海營區的開發案」，林右昌也大表肯定指出，這些重要的案子，6年來蔡適應都參與其中，因此「蔡適應不是接棒，而是交棒」，相信可以無縫接軌，帶動基隆就業及經濟發展。
記者黃宣尹／台北報導
蔡適應表示，選舉的過程最重要的就是希望讓城市更好，擔任立委6年的期間，他與林右昌最常、最關心的議題就是在經濟與就業，這也是市民朋友最關心的議題，「你也許不關心政治，但你一定很關心經濟與就業」。
蔡適應說，自己與市府團隊6年多來的合作與努力，奠定了基礎，接下來就是推動都市計畫的變更、招商引資，讓基隆人能在地就業，讓基隆能吸引更多優秀人才，而這正是他的專長。
蔡適應說，上任之後將推動包括「北五堵國際研發新鎮」、「西四、五、六會展旅運智慧大樓」以及「東岸的軍港西遷後威海營區的開發案」等加速振興基隆經濟就業發展的三支箭，這也下一個世代，城市發展最重要的事情。
林右昌表示，選舉期間他不想有過多的批評，但是國民黨基隆市長候選人謝國樑所提的科學園區完全是不可行的，科學園區有2點基本條件，首先是科學園區是由國科會主導，其次是所有的土地都要是公有土地，基隆市完全沒有這個條件。
林右昌也趁著今天的記者會，跟所有基隆人說明，他和蔡適應已經把基隆的就業環境變好，並說，「你可以不關心政治，但你不能不關心經濟及就業的發展」，蔡適應就是基隆人最好的選擇。