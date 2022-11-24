侯友宜選前之夜曝光 「以民為天」喊用健康快樂迎接投票
年底九合一大選明天晚上選前之夜各候選人莫不把握最後時刻造勢，尋求連任的新北市長侯友宜明天也將在板橋第一運動場外廣場舉辦，與後方不遠處在新府路封路的民進黨新北市長候選人林佳龍選前之夜互拚聲量。侯友宜選辦執行長張其強今（24）日表示，晚會以「明天，以民為天！」的主題，將有歌手演唱、在地學生團體表演，還有選辦青年幹部也會上場，呈現不一樣的選前之夜，用同樂會、同學會的心情，大家同在一起，「以民為天」，一起讓新北的明天更好。
記者吳嘉億／新北報導
張其強表示，選前之夜就是要讓每一位到場的民眾都能參與，新北市民都是嘉賓、大咖，歡迎所有市民明晚來會場逗熱鬧，每一位民眾都能參與，用健康、快樂的心情，迎接投票。
侯友宜選前之夜造勢將在明天傍晚5點30分登場，首先舞台上將播放侯友宜「改變的勇氣」系列影片，之後帶領民眾高呼口號、跳波浪舞，並由選辦青年幹部現場演唱，期間並安排青年幹部、新北市社會局長、八里教養院院生、五股市場副會長、新北市副市長等人上台助講。
侯友宜本人則暫定於晚間9時在現場大跳友宜舞時進場，帶領現場民眾揮舞筋骨跳友宜舞，最後則是國民黨市議員候選人進場、歌手楊培安壓軸演唱我相信、我的驕傲，侯友宜發表選前最後談話，掀起晚會最高潮。