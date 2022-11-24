首起H5N1侵種鴨場！毒力強「心臟出血」　農委會：未擴散

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今農委會舉行「國際與我國禽流感疫情概況及防疫措施說明記者會」，由副主委黃金城主持。
黃金城指出，歐洲、美洲、亞洲等地區H5N1疫情皆嚴重，像是美國撲殺5000多萬隻禽類，其中多為雞隻，不論事肉雞、蛋雞都受到嚴重波及，連帶出口額度都大幅衰退。
「它的影響真的是非常大！」黃金城坦言，過去台灣有幾次監測到H5N1病毒，但都沒有進入家禽產業，這次發生在種鴨場內，是真正進入家禽產業，發生在鴨隻身上。
黃金城說明，根據畜衛所病毒核酸分析，宜蘭種鴨場病毒H5序列與中國、俄羅斯、荷蘭、比利時等歐亞110至111年野鳥及家禽2.3.4.4b分支H5N1病毒最為相近，基因相似度為99.78%，N1序列與歐亞110至111年野鳥及家禽2.3.4.4b分支H5N1病毒最為相近，基因相似度為98.94%，與四草溼地野鳥檢出病毒株不同。
農委會指出，H5N1在本次種鴨場累積死亡率高達7%，且若不處理，鴨隻感染1至2日內就有可能死亡，死亡率可能會隨時間升高至80%至90%，解剖後也發現，鴨子心臟、皮膚有出血狀況，不過H5N1屬禽源性病毒，在哺乳動物細胞內複製能力不佳，評估感染人類風險較低。
農委會也說，本次H5N1案例場周邊半徑3公里內範圍有1家種鴨場，檢測結果為陰性，案例場周邊半徑3至5公里範圍有5家白肉雞及2家土雞場，已經完成臨床檢查，雞隻健康狀況良好，顯示病毒並未擴散，但農民仍要提高警覺。
農委會也提到，今年截至昨（23）日確診高病原性禽流感案例禽場計27場，完成撲殺逾27.5萬隻，為104年起歷年同期第2低，農委會也已啟動秋冬強化防疫專案，加強禽場監測採樣與外圍環境監測，並強化禽流感熱區場域清潔消毒作業。