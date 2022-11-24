清心為何沒有被夾殺出局？眾揭「真實關鍵」：以後更崛起
台灣手搖飲品牌眾多，尤其近幾年各種藝人、網紅也加入戰場，讓許多人每次要喝一杯飲料，光是品牌就選老半天。不過，近日就有網友討論「為何清心還能夠撐住啊？」認為強敵環伺的手搖市場，清心仍然可以殺出一條血路，貼文引起熱議。
編輯中心/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「今天去清心買飲料，生意竟然還不錯，想問大家覺得清心生意不錯的秘密是啥？我家附近有許多知名的連鎖品牌都已經陸續消失，只有清心竟然屹立不搖，而且清心店員態度也就普通啊，有八卦嗎？」
貼文一出，不少網友紛紛點出關鍵「只要清心不漲價，撐越久越強，現在飲料店喝一杯可以吃一個便當，清心便宜又不錯喝，當然撐得住」、「我講實話，清心連鎖又經濟實惠」、「基本款好喝，不貴」、「價格就是比那些新型的來的有CP值」、「都是普通的茶，為什麼要喝假掰文清店，便宜多了」、「一堆奶茶賣到60-80，賣給盤子喝嗎？清心珍奶50而已」。
而也有網友點出清心優勢「現在很少手搖有普洱茶的選項，幾乎只有清心有」、「品質大改善，現在完全不是冰塊時代了」、「最早印象就是冰塊店，不知何時起品質大幅提升，價格又比其他店便宜，價格撐住品質顧好，以後清心會上來的」。（ㄏ編輯：張嘉哲）