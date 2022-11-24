4年前當選無效這次綁樁被押！前彰縣議員仍具被選舉資格
彰化縣議員候選人施嘉華與父親涉嫌假借贊助村里長、鄉鎮代表候選人文宣品之名，行賄選綁樁之實，昨晚被法院裁定羈押禁見。此次九合一大選，施嘉華是彰化縣違反《選罷法》被收押候選人的最高層級，彰化縣選委會表示，該案尚未進入起訴判決程序，候選人的資格不受影響。
記者顏幸如／彰化報導
前彰化縣議員施嘉華於2018年選舉時，曾因父親施復興假藉發放工作費名義，對全鄉進行大規模買票，造成線西鄉6名村長與41名鄰長被判刑，施嘉華因此被法院判決當選無效，由民進黨籍王國忠遞補彰化縣議員。
這次施嘉華捲土重來，改以「贊助」方式為6名村里長、代表候選人製作文宣筆、口罩競選小物，金額自7千5百元至5萬5千元不等，並約定要投票給施嘉華。彰化地檢署昨展開搜索、查扣帳冊等物，偵訊後認為施嘉華和施復興有勾串、滅證之虞，昨晚向彰化地院聲請羈押禁見獲准。其他涉賄的村里長、鄉代候選人6人，分別以20萬至1萬元不等金額交保候傳。
施嘉華是此次九合一大選中，彰化縣候選人被收押的最高層級，彰化縣選委會副總幹事吳淑玲今（24）日表示，羈押只是一個動作，尚未經過地檢署起訴、法院判決的階段，因此不會影響他的候選人資格。