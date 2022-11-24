林耕仁左質疑沈慧虹市府黑箱　右提問高虹安涉貪疑雲

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其中疑似「黑箱作業」部分，新竹審計室抽查市府18件5千萬元以上的工程，居然全都沒有針對材料數量做實質的審查以及留存紀錄，其中甚至有高達6成的工程，完全沒有要求設計監造廠商在結構數量計算書中註明數量內容。
林耕仁表示，市府重大工程的工程材料數量都沒有紀錄，這要如何驗收？這跟黑箱作業有什麼不同？市府重大工程居然沒有建立預算書圖的審查機制，他問沈慧虹，這就是所謂的「內部管控沒少過」嗎？
其次，疑似偷工減料。林耕仁說「關埔國小一期工程」與「成德高中重建工程」2件最有利標的巨額工程採購，都被審計室發現有結構工程材料數量異常編列的情形。另外，斥資2.1億元的西大路「停七停車場工程」、1.6億元的「園道五地下停車場工程」，在結構工程部分工項的契約數量，也未依照規定計算，影響金額甚至超過千萬元。
林耕仁指出，結構工程材料數量不但異常編列，甚至沒有依照契約規定計算，這難道不是偷工減料？他再問沈慧虹，市府對於廠商的查核，難道是閉著眼睛進行的嗎？這就是你所謂的「外部監督沒少過」？
最後是施工品質欠佳。林耕仁說，市府多項重大工程都是採最利標的決標方式，既然是公開評選優質的廠商承攬工程，就應有良好的施工品質，但根據審計室的報告顯示，「停七停車場工程」與「園道五地下停車場工程」皆採最有利標決標，不但施工品質的查核結果欠佳，連執行率都偏低。他三問沈慧虹，市府多項重大工程被審計室認證為「施工品質欠佳」，這就是你帶頭的「城市光榮」嗎？
另一方面，林耕仁也針對高虹安這段時間面臨的各種爭議，問題全都源自於她的國會辦公室，指出一室之不治，「一個不到10人的辦公室，都可以搞出一堆問題，請問還有什麼能力可以治理一個城市？」
此外，高虹安說「她的助理都是自願繳交數萬至數十萬元做為辦公室的公基金」，林耕仁表示這種說法不但顛覆正常邏輯，更令人疑惑，這種「夢幻助理」要到哪裡去找？柯文哲主席應該提醒高委員，說真話不難，困難的是，要圓一個謊，必須要編出更多的謊。
最後林耕仁也請問高虹安：一位市長候選人涉嫌詐領助理費，已進入司法程序，依據《地方制度法》第78條規定，縣（市）長貪污一審有罪，立即停職。請問高虹安，你會把你的選票投給這位候選人嗎？你會期待一位涉及貪污的候選人去揭發弊案嗎？你認為一個官司纏身的候選人，可以勝任治理城市的重責大任嗎？你認為一個要員工繳公積金的慣老闆，可以指望他成為照顧市民的好市長嗎？
林耕仁強調，清廉是政治人物的最基本底線，新竹市這場選戰，全台矚目，不但是對候選人操守與能力的嚴格檢驗，更是攸關基本道德良知的守護，呼籲選民用選票阻擋貪瀆、用選票下架民進黨，支持林耕仁，挺清廉、挺正義，我們一起衝刺、一起努力，贏得這場勝選。
媒體提問，剩下兩天，如何團結藍軍？林耕仁表示，選舉一時、朋友一世，目標是新竹市民過好日子，選舉剩兩天，繼續用政策主軸，一定做最照顧市民的市長，讓新竹無苦人，團結新竹人，支持三號林耕仁。
至於余邦彥副議長上午發文繼續挺高虹安。林耕仁說，選舉路上坎坎坷坷，林耕仁一路走來，關關難過關關過，但我們有理想目標，讓市民過好日子，市民眼睛雪亮，誰能照顧市民、誰能夠讓市民未來更好、 誰能夠找出過去弊端並繼續追下去，誰是清白實在的候選人，相信市民心中有一把尺。
林冠年去北檢繳交資料，林耕仁表示不清楚，不予置評。媒體詢問許修睿議長的相關立場，林耕仁說國民黨新竹市黨部許修睿主委、也是議長、也是競總主委，他一路走來相挺林耕仁，為這塊土地每天工作忙碌，目標讓新竹人過好日子，外面聲音紛擾，但許議長不離不棄，對我鼓勵加油。希望最後幾天，大家眾志成城、團結藍軍好朋友，讓市民過好日子，一定要團結在議長號召之下，支持唯一提名林耕仁勝選。
藍營基層炸鍋，認為只有國民黨可以下架民進黨，林耕仁說，新竹市唯有國民黨團結一致，由國民黨的林耕仁當選市長，才能真正下架民進黨的人選，林耕仁也會勇往直前，一定會召回選民、回流國民黨，只有國民黨執政，才是真正新竹市的希望！再次強調，林耕仁是唯一能夠下架民進黨的人選。